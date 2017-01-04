| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鳥松民宅火警 2少女沒有生命跡象
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉桃園107校設情境教室 「身歷其境」學英語

2017-01-04

〔記者陳昀／桃園報導〕英語教學容易受到城鄉資源落差的影響，市府教育局指出，桃園市國中小學生的英文科學習呈現Ｍ型化趨勢，好的愈好，落後的愈落後，因此從一○一年起補助各校建置「英語情境教室」，讓英語學習能更「身歷其境」，目前正在規劃「雲端英語村」的線上學習平台，等各區學校網路建置完善後就能啟用。

除了中壢國小、快樂國小、文昌國小有國際英語村外，教育局也補助各國中小建置英語情境教室，每校最高補助五十萬元，四年來已補助一○七所、共四千萬餘元。

教育局指出，大埔國小、中正國小、錦興國小、竹圍國中、石門國中、文山國小等校，目前也運用校內空間規劃購物中心、超級市場、診所、旅館、機艙、餐廳、銀行等多元化的英語情境主題教室，讓學生沉浸在模擬情境中，不但活化學校空間，也跳脫為考試而學英語的傳統框架，鼓勵學生自然而然、主動開口說英語。

規劃雲端英語村 線上學習

教育局中等教育科科長林光偉表示，為消除英語教學資源的城鄉落差，「雲端英語村」線上學習平台是未來發展重點，讓英語學習沒有城鄉障礙，等各區網路建置完善後就能啟用。

林光偉說，「雲端英語村」將邀請外籍教師拍攝生活化、實用化、趣味化的教學影片，並購置英語電子書、設置線上檢測館，鼓勵學生線上閱讀，並透過小測驗來檢視學習成果，解決偏鄉英語教學資源不足的問題，鼓勵學生自主學習。

廣告
  • 市府教育局編列4千多萬預算，補助107校設置英語情境教室，讓學童身歷其境學英語。（記者陳昀攝）

    市府教育局編列4千多萬預算，補助107校設置英語情境教室，讓學童身歷其境學英語。（記者陳昀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
執行署拍賣 泡茶試喝、珠寶走秀

品茗、賞畫、看秀，這樣的場景可不是什麼時尚活動，而是法務部行政執行署桃園分署昨天舉辦的扣押物拍賣會！桃園分署昨天的扣押物拍賣，拍賣品有高山茶…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：〈北部〉桃園107校設情境教室 「身歷其境」學英語


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.