〈北部〉桃園107校設情境教室 「身歷其境」學英語

2017-01-04

〔記者陳昀／桃園報導〕英語教學容易受到城鄉資源落差的影響，市府教育局指出，桃園市國中小學生的英文科學習呈現Ｍ型化趨勢，好的愈好，落後的愈落後，因此從一○一年起補助各校建置「英語情境教室」，讓英語學習能更「身歷其境」，目前正在規劃「雲端英語村」的線上學習平台，等各區學校網路建置完善後就能啟用。

除了中壢國小、快樂國小、文昌國小有國際英語村外，教育局也補助各國中小建置英語情境教室，每校最高補助五十萬元，四年來已補助一○七所、共四千萬餘元。

教育局指出，大埔國小、中正國小、錦興國小、竹圍國中、石門國中、文山國小等校，目前也運用校內空間規劃購物中心、超級市場、診所、旅館、機艙、餐廳、銀行等多元化的英語情境主題教室，讓學生沉浸在模擬情境中，不但活化學校空間，也跳脫為考試而學英語的傳統框架，鼓勵學生自然而然、主動開口說英語。

規劃雲端英語村 線上學習

教育局中等教育科科長林光偉表示，為消除英語教學資源的城鄉落差，「雲端英語村」線上學習平台是未來發展重點，讓英語學習沒有城鄉障礙，等各區網路建置完善後就能啟用。

林光偉說，「雲端英語村」將邀請外籍教師拍攝生活化、實用化、趣味化的教學影片，並購置英語電子書、設置線上檢測館，鼓勵學生線上閱讀，並透過小測驗來檢視學習成果，解決偏鄉英語教學資源不足的問題，鼓勵學生自主學習。