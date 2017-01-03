〈南部〉遠東科大流行音樂產管系 邀澎恰恰執教
也接洽魏德聖導演
〔記者吳俊鋒／新市報導〕繼南臺科大之後，遠東科大也成立流行音樂相關科系，「流行音樂產業管理學系」今年中開始招生，實務應用上有所區隔，走綜藝路線，將聘請影、視、歌三棲的校友澎恰恰，以及《超級夜總會》節目團隊人員南下任教；主任秘書何嘉惠表示，目前正與同樣是校友的導演魏德聖接洽，希望他也能來授課，讓師資陣容更堅強。
南臺科大一○四年成立全國首創的流行音樂產業系，邀請業界師資任教，每週固定授課，連續兩屆招生都爆滿，也打出了知名度。
系主任陳姿光說，邀請的師資都是業界A咖，包含表演、舞台技術、演藝經紀三大類，金曲、金音獎入圍多達二十五次，連同原創音樂大賽等，累計獲得八項獎座，實力堅強。校方也斥資超過六千萬元，打造全新的教學環境。
遠東科大急起直追，已開始主打流行音樂產業管理學系的招生宣傳，海報中的師資群，澎恰恰擔任特聘技術教授，藝人苗可麗、「鐵獅玉玲瓏」班底等都列入主持師資群。創作師資群為荒山亮、江志豐，歌手師資群則是許景淳、詹雅雯等，都是檯面上知名藝人。
遠東科大校際發展中心主任劉宇倫表示，澎恰恰的時間較緊湊，可能無法每週定期授課，計畫透過研習或講座，以類似《超級夜總會》的型態，指導學生表演技巧，還有節目製作要領等，走綜藝實務路線。
何嘉惠說，澎恰恰是傑出校友，工專畢業後，在演藝圈闖出一片天，又回來攻讀創新設計與創業管理研究所，上進且熱心公益。
預計招收50人
何嘉惠說，流行音樂產業管理系將招收五十人，課程主修領域包含整合行銷、演藝經紀與行銷、舞台影音設計、音樂製作與展演等，正積極邀請機械科畢業的傑出校友魏德聖導演來授課。
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