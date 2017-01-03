〈南部〉新化林場 免費入園到下月中

2017-01-03

〔記者吳俊鋒／新化報導〕日治時期設置的中興大學新化林場，委外營運十年半後契約到期，校方決定收回管理，並釋放利多，即起至二月中，入園一律免門票，機會難得，元旦連續假期已吸引不少遊客造訪。

場長羅南璋表示，林場佔地三百公頃，約五成面積栽種桃花心木，還有茄苳、苦楝及刺竹、麻竹，自然生態豐富，是健行、踏青、享受芬多精的熱門景點。免費入園優惠到二月十五日，等於持續至農曆新年假期之後。

林場委外時的名稱是「新化國家植物園」，與廠商的合約至去年底，元旦起，中興大學收回管理權，準備自營，目前已展開健行步道維護及相關安全設施檢修。

羅南璋說，二月十五日後，將以嶄新面貌對外開放，也呼籲遊客要有公德心，切勿任意攀折花木或丟棄垃圾，共同維護讓環境永續。

新化林場於民國八年設置，當時以學術研究為主，地方相傳，日本政府為了從東南亞引進各樹種來馴化，才規劃這處實驗站，二次大戰後，由中興大學接手管理。