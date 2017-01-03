〈南部〉台南》金華路被酸「越野賽道」 市府：汰換水管

2017-01-03

〔記者王捷／台南報導〕台南路平專案又讓網友不開心，有人氣得直呼︰「金華路爛到開車都飛起來了！」不過，網友安慰說，對路平的幻想是美麗的，現實是殘酷的。工務局回應，金華路去年就開始配合自來水公司的管線汰換工程，最近將從健康路至永華路段開始路平，永華路以北部分則約二、三月時開始動工。

說到路平專案，又有人提及被稱為「流產路」的成功路，雖然去年經市議員建議，成功路部分路段開始路平，但卻遭謔稱「一級賽道」，避震器買再好都沒用，不如將路平專案經費補助市民更換避震器，比較實在。

除了成功路，也有人提到國安街，甚至有人用機車越野賽照片戲稱，這是「金華路騎車實況」；但也有人跳出來替金華路抱不平，表示路不平不能針對金華路，整個城市都是越野賽好場地。

工務局昨澄清，這是因自來水管線汰換工程，工務局配合路平，去年開始，金華路有多處工程開挖，原預計在農曆年前要完成路平，但至今仍有部分管線未汰換完成，工務局決定先完成南區金華路段部分路平，永華路以北路段約在二、三月完成。