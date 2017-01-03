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〈南部〉連假安平觀夕 平台遺留垃圾山

2017-01-03

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市熱門景點安平觀夕平台，於跨年連假遺留滿地垃圾，小小的垃圾桶不夠放，滿了又堆在垃圾桶上，溢得滿地都是，遊客看了直搖頭，直說︰「實在太誇張了！」

市議員李文正昨獲報後前往觀夕平台，發現垃圾堆得像座小山。他說，真的太離譜了！立即聯絡環保單位儘速清理，以免破壞環境，影響安平觀光。

「真沒公德心！」陳姓市民嘲諷地說︰「真是漂亮的垃圾！」黃姓市民則說，看到這畫面令人難過！民眾除了感嘆台灣公民素質要再加強，也建議政府，觀光熱門地點在連續假期應臨時設置大型垃圾桶，但最好的方式還是民眾把垃圾帶回家。

李文正說，通往觀夕平台的安北路，安平港國家歷史風景區的湖港堤岸邊也都是垃圾，應是平時累積下來的，而非跨年一、兩天所造成。

環保局說，安平觀夕平台是由工務局負責管理、安平區公所認養。環保局接獲反映後，昨下午已派人清理。

環保局統計，這次台南市跨年三部曲活動，環保局共出動七十五名清潔隊員，跨年晚會結束後先初步整理，元旦清晨五點開始全面整理，至九點完成清理。「北門送夕陽」場地清出○．四二公噸垃圾，重頭戲跨年晚會清出五．一五公噸垃圾，「二寮迎曙光」則有○．三五公噸垃圾，新化虎頭埤升旗典禮○．二公噸垃圾，總計六．一二公噸，與去年差不多。

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  • 跨年過後，安平觀夕平台垃圾堆得像座小山。（記者蔡文居攝）

    跨年過後，安平觀夕平台垃圾堆得像座小山。（記者蔡文居攝）

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