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〈南部〉《焦點評論》宜居城市

2017-01-03

新的一年才剛開始，台南再陷空污威脅，連一向有「蓮鄉」之稱的白河，都連續兩天達到紅害等級。對此，地方大大喊冤，表示蓮鄉以農業著稱，是受到外來空污影響；南市府環保局也大呼中央應正視台南有七成的空污來自外地，值此民進黨全面執政之際，全面改善應是時候了。

而面對空污問題，或許可以做全國跨縣市的檢討及改善，昨天市議員質疑，一個跨年假期，台南市熱門景點安平觀夕平台，堆了滿滿的垃圾，其他「跨年三部曲」的各場地也都讓清潔人員忙於收拾垃圾，雖說垃圾量跟去年差不多，但民眾如何在自己快樂過節之時，也維持城市乾淨的風貌？恐怕也得再加油。

空污問題近年來成為各界重視的議題，去年台南也常常飽受霾害之苦，環保局已針對多種情況對症下藥、力求改善；但才跨年，此議題再度受到注意，則是因連白河蓮鄉都連續兩天空污超標，讓綠營議員服務處主任都忍不住在臉書開砲，尤其是「連農村都淪陷」，更是讓人不解且造成極大殺傷力。

如同環保局表示，白河本身並沒有污染源，完全是地形、地勢造成外來污染，而造成台南空氣污染的來源有高達七成多是來自外地，如何讓一個本身「律己甚深」的城市，不致變成外縣市污染的受害者？恐怕不但地方政府要提出建言，中央政府也應全面管理了。（記者唐在馨）

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