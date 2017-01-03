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〈南部〉台南環局：外來污染危害 提請中央正視

2017-01-03

〔記者蔡文居、王涵平／台南報導〕台南市的空氣品質差，連鄉村也淪陷。其中，新設的白河測站在新年一開始，就已連兩天達紅害等級。台南市環保局表示，這主要是氣象及地形因素造成，就像南投工業不發達，空污也很嚴重。對於外界所提環境正義及敏感族群的健康照護問題，將提請中央正視。

白河區長：地處山坳難擴散

白河區長譚乃澄昨也表示，白河並無污染源，但因地處山坳處，來自中部的污染源較無法有效擴散；環保局資料顯示，外來污染造成白河區前天下午三點空氣污染物濃度達到最高，下午五點後迅速下降，至前天晚間六點已恢復到普通等級。

有民眾則認為，稻草等露天燃燒也是空污原因之一，還曾發現連燒六小時。農業局表示，台南市全年稻作面積約二．三萬公頃，每年約生產十四萬公噸稻草，過去農民多就地焚燒，濃煙不僅造成空污，也影響人體健康及行車安全，已持續宣導稻草回收再利用的好處。

環保局昨強調，目前正努力透過管制及協調南市前二十大污染排放源，在秋冬及空品不良時降載、輔導及補助原使用生煤的鍋爐改用天然氣等當燃料，以改善空氣品質。

環保局表示，台南空氣污染來源有高達七成來自外地，而現行法令對於固定污染源空氣污染防制費的分配，是以齊頭式平等比例分配，確實對承受污染的下風處不甚公平。

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  • 蓮鄉白河元旦下午竟一度成為全國空氣品質最糟的地方，區長譚乃澄說，白河並無污染源，因地處山坳處，來自中部的污染源較無法有效擴散。（記者王涵平攝）

    蓮鄉白河元旦下午竟一度成為全國空氣品質最糟的地方，區長譚乃澄說，白河並無污染源，因地處山坳處，來自中部的污染源較無法有效擴散。（記者王涵平攝）

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