〈南部〉台南環局：外來污染危害 提請中央正視
2017-01-03
〔記者蔡文居、王涵平／台南報導〕台南市的空氣品質差，連鄉村也淪陷。其中，新設的白河測站在新年一開始，就已連兩天達紅害等級。台南市環保局表示，這主要是氣象及地形因素造成，就像南投工業不發達，空污也很嚴重。對於外界所提環境正義及敏感族群的健康照護問題，將提請中央正視。
白河區長：地處山坳難擴散
白河區長譚乃澄昨也表示，白河並無污染源，但因地處山坳處，來自中部的污染源較無法有效擴散；環保局資料顯示，外來污染造成白河區前天下午三點空氣污染物濃度達到最高，下午五點後迅速下降，至前天晚間六點已恢復到普通等級。
有民眾則認為，稻草等露天燃燒也是空污原因之一，還曾發現連燒六小時。農業局表示，台南市全年稻作面積約二．三萬公頃，每年約生產十四萬公噸稻草，過去農民多就地焚燒，濃煙不僅造成空污，也影響人體健康及行車安全，已持續宣導稻草回收再利用的好處。
環保局昨強調，目前正努力透過管制及協調南市前二十大污染排放源，在秋冬及空品不良時降載、輔導及補助原使用生煤的鍋爐改用天然氣等當燃料，以改善空氣品質。
環保局表示，台南空氣污染來源有高達七成來自外地，而現行法令對於固定污染源空氣污染防制費的分配，是以齊頭式平等比例分配，確實對承受污染的下風處不甚公平。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
眷村文化保存發展 立委催生專法
眷村是台灣特有產物，但眷改政策導致眷村逐漸消失，立委邱志偉、劉世芳和許智傑聯手推動制定「眷村文化保存與發展條例」專法，希望提供眷村文化保存審…
網友回應
熱門新聞
- 男友邀狂歡 她到場卻見酒店妹裸屍
- 巴西監獄暴動約60死 數名死者遭斬首
- 活化公民社會 人團法將廢除
- 中市總預算刪2.08％、39億 雙創新高
- 〈愛情隨堂考〉天啊 是我自作多情嗎?
- 與大成合作 賣進港澳中國
- 蓄積海外巡迴能量 台灣美術院再辦聯展
- 〈職場觀察員〉我沒企圖心，只想做好本分工作有錯嗎？
- 曼哈頓新地鐵通車
- 男子派出所「自焚」？6警用機車陪葬
- 中國製造假新聞 干擾台灣施政
- 網壇百大性感美女 齊娃摘后 、雙詹排57
- 電業法修法回饋 電信法恐比照
- Note7未完全回收 消基會不排除提團訟
- 〈台股青紅燈〉2017年漲漲漲？
- 《中英對照讀新聞》Study suggests globalization makes us fat 研究指出，全球化使我們肥胖
- 《年增200隻》老鷹數量大增 估達626隻
- 第三代外號貢丸 導入企業化經營
- 為愛犬治病 3年耗503萬
- 故宮即日起開放學術研究圖檔
- 書劍集》二○一七年國際市場爭奪戰
- 逆子拔母煞車線 還嗆撞死妳
- 自由廣場》《灣生回家》的虛構與真實
- 眼白長痣 小心病變成腫瘤
- 自由廣場》中國青年談台灣旅遊
- 國道飆時速150 槍毒犯甩不掉警察
- 比下大衛營 川普冬宮118個房間
- 新年星希望 不對稱焦點
- 恩愛蚵農老夫妻 慘遭槽車追撞雙亡
- 韓下任總統人選民調 文在寅贏潘基文
- 〈旅遊的滋味〉安帕瓦水上市場與螢火蟲
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Wu Den-yih mulling KMT chairperson bid: sources
- 施易男緣牽愛貓 新歌訴貓奴心
- 國民黨團下會期主攻年改議題 綠委籲：勿與主流民意脫節
- 〈廢核救家園〉1兆日圓夢幻爐報廢 再花4兆硬搞
- 〈彩虹之愛〉關於失戀
- 泰軍方稱不會再政變 議員指選舉須延期
- 〈國際現場〉印度廢大鈔 馬雲大賺一票
- 松機遷建桃園 交部首度納評估
- 維也納音樂會直播 高雄台中樂迷嗨
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉台南環局：外來污染危害 提請中央正視
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分