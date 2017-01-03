〈南部〉台南》空污攻陷鄉村 綠支持者開砲

2017-01-03

古都慘變霧都 白河連兩天「紅害」

〔記者蔡文居／台南報導〕二○一七新的一年才開始，台南的空氣品質又達到「紅害」的不健康等級，空污加上清晨迷霧，昨天台南的天空霧濛濛一片，PM2.5（細懸浮微粒）也紫爆，古都台南「空污霧都」惡夢再現。其中，白河測站已連兩天達紅害等級，台南空污之嚴重，連鄉村也淪陷，綠營支持者痛批，根本是環境不正義。

根據環保署空品監測網，昨天一整天，台南各空品測站的空氣品質都十分糟糕，下午一點至三點，全市五個測站空品指標（AQI）均達紅害等級，善化站AQI高達一六一，排名全國倒數第二名，次於高雄左營；台南測站一六○、排名倒數第四，新營、白河及安南測站則是一五三至一五七。而PM2.5除了新營站，其他四測站全都紫爆。

空氣比都會糟 挨批「環境不正義」

其中，台南新增的白河機動測站，昨上午ＡＱＩ達一五六，居全國倒數第三名；而前天二○一七年第一天，白河測站下午四點的AQI為一五五，更是全國空氣品質最糟的地方！

長期關心台南空品的市議員邱莉莉辦公室主任林義文表示，白河這種靠近山區的鄉村，空氣品質竟比都會區還糟，這根本就是環境不正義。

林義文說，雲嘉南是同一個空品區，共同點是，第一，都是窮縣市，地方政府自主財源很有限，加上地廣人稀，移動污染源的防制措施大打折扣。第二，老年人很多，即所謂的「敏感族群」，也就是當AQI指標呈現橘色，即不宜外出，雲、嘉兩縣包辦全國老化指數冠、亞軍，台南市老年人口比例則是六都第二，當老化地圖套上空污地圖，空污的負面效應就更加凸顯。

民進黨全國黨代表林志文也說，以往都認為鄉下空氣好，但現在已無分別；中南部是綠營票倉，民進黨理應正視地方基層的聲音，燃煤電廠應更有效率，除了發展綠能，短期也應逐漸以天然氣取代污染高的生煤來發電，改善空污。

自救會揪遊行 促發電廠禁燒煤

台南市空污防護自救會表示，嚴重空污影響民眾健康，侷限行動與居住自由，造成社會公義失衡，呼籲大家二月十九日到台中、高雄參加反空污大遊行，要求火力發電廠應禁燒焦煤，工廠排放過濾設備升級嚴控，高污染產業儘速轉型，大型柴油貨卡車儘速改善排污狀況。