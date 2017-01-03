〈南部〉輕軌一階最後6站 農曆年前通不了
2017-01-03
〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌第一階段最後六站，也是輕軌一階最精華一段，幾乎確定趕不上農曆春節上路，要等年後才會通車。
高雄市長陳菊去年底就職十週年演說中提及，輕軌可望在今年農曆年後通車；高市捷運局說明，原打算協調廠商趕工，試圖在農曆年前上路，但經過評估、仍須以整體工程品質為重，如同市長所說，應是農曆年後才會通車。
捷運局補充，雖然趕不上農曆年，仍希望農曆年前可完工，年後即可儘速啟動初、履勘作業，儘早讓市民體驗完整的輕軌一階。
高雄輕軌第一階段共十四站，前四站於前年十月展開試營運，五至第八站去年七月加入試營運行列，最後六站經工期展延，預定今年中完工通車。
捷運局指出，第一階段全長八．七公里、十四站，前八站長度四．六公里，後六站長約四．一公里，目前整體工程進度達九十三％；去年九月由中鋼得標的輕軌第二階段全長十三．四公里，有廿三站及一處駐車場，預計一○八年底完工，屆時會與一階串連成環狀路線。
捷運局表示，先前因統包商財務、天氣等因素，導致前兩段試營運時間都比預期慢，第三段六個站重新發包後，難度最高的跨愛河段已大致完工，加上近來天氣穩定，目前工程進度正常。
官員形容，一階最後六站距高雄港區最近、橫跨愛河出口、又經過高雄指標景點駁二特區（含鐵道園區）跟哈瑪星，堪稱一階最精華段、值得期待，全線通車後，可望促成更多樣的城市休憩形態與動線。
不過因流行音樂中心仍在施工中，屆時緊鄰工區的車站可能只會經過，暫不開放乘客上下車。
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