〈南部〉小琉球碧雲寺 揪百人「洗廟」

2017-01-03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕碧雲寺是琉球島上居民信仰中心，昨農曆十二月初五，數十名志工搭船登島與當地信徒會合，一起為百年老廟大掃除，構成一幅百人「洗廟」的特殊景象。

供奉觀世音佛祖的碧雲寺，每年固定在農曆十二月初大掃除，數十名外地志工接到廟方通知後，昨天自備清潔用具搭船到琉球與當地信徒會合，近百人分工合作，有的用水壓槍清洗龍柱，有的擦拭神桌、洗地，眾人齊心協力，將碧雲寺環境整理乾淨，迎接金雞年。