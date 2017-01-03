| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
男子派出所「自焚」？6警用機車陪葬 巴西監獄暴動至少80死 數名囚犯慘遭斬首 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉小琉球碧雲寺 揪百人「洗廟」

2017-01-03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕碧雲寺是琉球島上居民信仰中心，昨農曆十二月初五，數十名志工搭船登島與當地信徒會合，一起為百年老廟大掃除，構成一幅百人「洗廟」的特殊景象。

供奉觀世音佛祖的碧雲寺，每年固定在農曆十二月初大掃除，數十名外地志工接到廟方通知後，昨天自備清潔用具搭船到琉球與當地信徒會合，近百人分工合作，有的用水壓槍清洗龍柱，有的擦拭神桌、洗地，眾人齊心協力，將碧雲寺環境整理乾淨，迎接金雞年。

廣告
  • 上百名信眾到小琉球碧雲寺「洗廟」。（取自小琉球碧雲寺臉書）

    上百名信眾到小琉球碧雲寺「洗廟」。（取自小琉球碧雲寺臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
眷村文化保存發展 立委催生專法

眷村是台灣特有產物，但眷改政策導致眷村逐漸消失，立委邱志偉、劉世芳和許智傑聯手推動制定「眷村文化保存與發展條例」專法，希望提供眷村文化保存審…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：〈南部〉小琉球碧雲寺 揪百人「洗廟」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.