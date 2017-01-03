〈南部〉關山聽樂趣 向日葵花海「愛」告白
2017-01-03
〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣關山鎮向日葵接續綻放，金黃花朵超吸睛，關山鎮農會規劃在情人節前夕，舉辦向日葵花海「愛的告白」活動，祝福有情人的愛就如同「太陽花」般，農會米國學校率先推出「榖倉音樂祭」，即日起到二月中旬，周休二日及農曆春節期間，每天都有精彩表演，歡迎鄉親相招同樂。
愛像什麼？當然要像「太陽」般可以融化你我！關山鎮農會今年種植十公頃的向日葵（太陽花），目前花田裡的金黃花朵已接續綻放。農會表示，在二期稻作後播撒向日葵花的種籽，近來已盛開，緊鄰台九線的關山花海今年主打向日葵花，希望讓民眾充分感受「太陽」般的熱情活力。
另外，米國學校的「榖倉音樂祭」在揮別二○一六年前夕熱鬧登場，將由包括國樂團、原住民舞蹈團等接力演出，一直到二月中旬，週休及春節期間每天都有表演，演出舞台就搭在早期碾米廠的空間。
米國學校彭衍芳說，除十公頃向日葵花海，學校外圍還種植了玉米、蕃茄，農會更將去年的花卉意象牆面重新改造，規劃成為食農教育的體驗空間，歡迎民眾相招來同樂。
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