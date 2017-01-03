| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
男子派出所「自焚」？6警用機車陪葬 巴西監獄暴動至少80死 數名囚犯慘遭斬首 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉關山聽樂趣 向日葵花海「愛」告白

2017-01-03

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣關山鎮向日葵接續綻放，金黃花朵超吸睛，關山鎮農會規劃在情人節前夕，舉辦向日葵花海「愛的告白」活動，祝福有情人的愛就如同「太陽花」般，農會米國學校率先推出「榖倉音樂祭」，即日起到二月中旬，周休二日及農曆春節期間，每天都有精彩表演，歡迎鄉親相招同樂。

愛像什麼？當然要像「太陽」般可以融化你我！關山鎮農會今年種植十公頃的向日葵（太陽花），目前花田裡的金黃花朵已接續綻放。農會表示，在二期稻作後播撒向日葵花的種籽，近來已盛開，緊鄰台九線的關山花海今年主打向日葵花，希望讓民眾充分感受「太陽」般的熱情活力。

另外，米國學校的「榖倉音樂祭」在揮別二○一六年前夕熱鬧登場，將由包括國樂團、原住民舞蹈團等接力演出，一直到二月中旬，週休及春節期間每天都有表演，演出舞台就搭在早期碾米廠的空間。

米國學校彭衍芳說，除十公頃向日葵花海，學校外圍還種植了玉米、蕃茄，農會更將去年的花卉意象牆面重新改造，規劃成為食農教育的體驗空間，歡迎民眾相招來同樂。

廣告
  • 關山鎮農會栽植十公頃向日葵花田，正接續綻放，金黃花海像「太陽」般，熱情有活力。（記者陳賢義攝）

    關山鎮農會栽植十公頃向日葵花田，正接續綻放，金黃花海像「太陽」般，熱情有活力。（記者陳賢義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
眷村文化保存發展 立委催生專法

眷村是台灣特有產物，但眷改政策導致眷村逐漸消失，立委邱志偉、劉世芳和許智傑聯手推動制定「眷村文化保存與發展條例」專法，希望提供眷村文化保存審…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：〈南部〉關山聽樂趣 向日葵花海「愛」告白


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.