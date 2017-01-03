〈南部〉獲聘國策顧問 胡清嫻：為新住民發聲
2017-01-03
〔記者羅欣貞／屏東報導〕從越南嫁到台灣十一年的新住民胡清嫻，鼓勵南洋姊妹走出家庭與社會互動，她長期關注移工權益，獲延攬成為代表新住民的國策顧問，也是屏東縣首位獲此榮譽的新住民姊妹，她表示，將加緊收集新住民們的意見，好向總統建言。
胡清嫻和先生育有兩個孩子，分別就讀小二及小四，原來只是個家庭主婦，在家人支持下，她努力學習語言、烹飪，考取中餐證照、新移民母語講師證、司法通譯證照等，現為屏東縣好好婦女權益發展協會講師。
多年來，胡清嫻勇敢投入公共事務，協助移民署委辦的外配關懷，接觸到許多外配家暴與外勞人口販運等個案，她都會鼓勵當事人勇於解決問題，她還經常深入社區、學校推展文化課程，讓台灣社會更了解新住民文化。
胡清嫻表示，她最關注政府對新住民參與社區的政策，將和NGO團體合作，收集更多新住民的意見，做為對政府的建言；她也支持政府的新南向政策，中央應該把在台灣南洋新住民們視為「外交天使」，因為她們了解台灣、也最了解母國，是新南向的最佳橋樑之一；對於成為國策顧問，她感到十分榮幸，自許成為稱職的新住民發聲人。
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