〈南部〉連假湧逾2萬人 池上伯朗大道塞翻
2017-01-03
違規停車場復活？ 鄉長澄清
〔記者陳賢義／台東報導〕池上鄉伯朗大道等景點連假湧進逾兩萬遊客，當地五家歇業的違規停車場全塞爆，亂象再現，有遊客以為業者死灰復燃，打一九九九向台東縣政府反應未獲處理，轉向警方求援；池上鄉鄉長張堯城表示，業者已將地上物悉數拆除，並未營業收費，是開車遊客見有空地逕自停放。
縱谷地區正值休耕期，池上鄉金城武樹、伯朗大道及天堂路等知名景點，雖然不見金黃稻穗迎風搖曳，仍吸引大批朝聖人潮，車輛擠得水洩不通，根據關山警分局統計，元旦連假湧入逾兩萬遊客。
有遊客指稱，台東縣政府前幾天才向當地五家違規停車場開罰，業者也將地上物全部拆除，且公開聲稱停止營業，但連假期間卻是天天塞爆，向縣府反映卻不見派員處理，只好求助交管員警。
關山分局表示，警方交管是以維持道路交通為主，「農地農用」部分非權責，但會協助反映。
張堯城則說，違規停車場業者已將地上物悉數撤離，可能正值休耕期，遊客見有空地就開進停放；他強調，縣府開罰後就將問題擱置，眼看農曆春節六天連假就到快，無公有地可設停車場，慘狀可預期。
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