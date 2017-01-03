〈南部〉收假爆車潮 枋寮調撥車道紓解
2017-01-03
〔記者陳彥廷／屏東報導〕元旦連假昨天收假，恆春半島及台東的旅遊車潮從台廿六及台一線北返，前晚即出現連續兩小時六千車次尖峰時段，昨天車潮集中在下午三、四點間，警方採取調撥車道措施因應，但車流量太大，一時難以消化，平常十分鐘車程得花約半小時，部分路段車陣還綿延數公里。
車陣從枋寮塞到枋山
據縣警局交通隊統計，昨天截至下午六點止，台廿六及台一線北返車潮近六萬四千車次，數公里長的車陣一度從枋寮延綿到枋山，主要是台東經南迴公路北返的車輛集中在台一線，導致車流大增。
水底寮五岔路口擠爆
枋寮鄉水底寮五岔路交通瓶頸擠爆，當地居民出入不便，紅綠燈前等出火氣，警方立即採取調撥車道紓解車潮，將部份車流導往台十七線，從林邊上國道。
交通隊表示，元旦假期天氣好，關山夕陽及龍礱迎曙光吸引大批遊客湧入恆春半島，剛好趁此機會測試從水底寮五岔路口到中山路的調撥車道疏導措施成效，台十七線末端北上交通用量不高，可接林邊交流道或經替代道路回接台一線，今年春節也會採這種調撥方式疏解車流。
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