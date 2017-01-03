〈台北都會〉安康垃圾轉運站封 民喊不習慣
2017-01-03
〔記者張議晨／台北報導〕市長柯文哲去年八月裁示環保局全面廢除垃圾轉運站，其中文山區安康垃圾轉運站元旦起關門，土地將歸還給社會局並興建公共住宅，但少掉一處不分時段也不需等候垃圾車的清運地點，卻令周遭部分居民大感不便，家住附近的董太太更稱「以後晚上要改追垃圾車」。
環保局則表示，轉運站廢除後考量民眾便利，於轉運站附近已增加七處夜間線上收運點，另在木新路一段增設夜間一小時限時收受點，方便民眾丟棄垃圾。
安康垃圾轉運站緊鄰民宅，附近居民多次陳情垃圾散發惡臭擾鄰，已希望轉運站遷移多年。而去年底轉運站土地歸還社會局後，環保局也曾於附近評估三處替代地點興建垃圾轉運站，但礙於土地所有單位有其他利用計畫，最終無法順利如願，只能改以線上收運及限時收受垃圾方式應變。
環保局科長蔡清村說，配合民眾需求，目前已在轉運站附近增加七處定時、定點線上收運點，另外，在木新路一段增加夜間限時收受點，每日晚間九點四十分至十點四十分民眾可至該點丟棄垃圾。
至於轉運站關門後，會不會影響當地垃圾收運效率？蔡清村表示，文山區還有另二處垃圾轉運站，目前影響應不大。
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