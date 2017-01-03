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〈台北都會〉木柵路四、五段合併徵收 將開說明會

2017-01-03

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府民國九十二年公布文山區木柵路五段實施區段徵收，但因九十九年傳出地下礦坑有炸藥，導致都市計畫及區段徵收計畫停滯；後來又因北市實施「全市性保護區處理原則」讓徵收計畫胎死腹中。副市長林欽榮去年六月指示要重新評估計畫，都發局擬將木柵路四段、五段合併成一塊徵收區域，預計今年第一季召開地方說明會。

都發局副總工程司邵琇珮表示，該區多是農業區、保護區，勢必要走區段徵收途徑才可能開發。都發局十二月召開「景美溪畔老舊聚落再生計畫」專家學者諮詢會議，初步規劃將木柵路四段鄰景美溪側、木柵路五段納為同個區段徵收區域。

邵琇珮解釋，五段因炸藥疑慮、環境敏感等，難達區段徵收的必要性及公益性；四段鄰接景美溪則是景美溪堤線退縮，民房、商家卻已被劃設為行水區不得開發，而腹地深度僅約廿公尺，難有開發潛力，因此考慮兩處合併。

此外，邵琇珮補充，該區也會規劃安置住宅，但因考量到開發強度及環境，目前尚未確定安置地點；但當地開發條件限制多，未必會達到民眾所期待的開發強度。

在地博嘉里長張妙文希望木柵路四段、五段分開進行區段徵收，並指兩處無論是距離跟商業發展都有差異，如四段的捷運木柵站周邊發展比較好；五段不能開發是因環境敏感，但四段是因屋、地不同主，認為兩處問題難以整合解決。

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  • 木柵路五段地區都市計畫變更主要計畫案由於傳出地下礦坑遺留125公斤炸藥，都市計畫、區段徵收計畫也因此停擺10年。（記者鍾泓良攝）

    木柵路五段地區都市計畫變更主要計畫案由於傳出地下礦坑遺留125公斤炸藥，都市計畫、區段徵收計畫也因此停擺10年。（記者鍾泓良攝）

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木柵路四、五段合併徵收 將開說明會

北市府民國九十二年公布文山區木柵路五段實施區段徵收，但因九十九年傳出地下礦坑有炸藥，導致都市計畫及區段徵收計畫停滯；後來又因北市實施「全市性…

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