〈台北都會〉北市》轉運站房屋稅全額補助 擬改業者負擔

2017-01-03

〔記者陳紜甄／台北報導〕台北轉運站、市府轉運站於馬市府時代分別由日勝生及統一開發得標經營，但北市府每年編列預算補貼其房屋稅，由於房屋稅調漲，今年補貼額度更達兩千四百萬元；國民黨市議員陳炳甫要求業者自行吸收房屋稅，台北市交通局則表示，預計今年三月底前將與日勝生、統一開發開協調會，將目前房屋稅全額補助改為業者自行負擔、或減少市府補助比例。

台北與市府轉運站分別於民國九十八年與九十九年啟用，屬ＢＯＴ案，但合約內容皆載明，轉運站房屋稅納入經營成本，並可轉嫁給客運業者。交通局表示，當時為避免房屋稅轉嫁到客運業者，並提高票價，造成乘客負擔，因此每年編列預算補助業者房屋稅。

據統計，台北轉運站房屋稅補助，從一○三年的五九○萬，升至一○六年的一二○○萬；市府轉運站一○三年的房屋稅為五五○萬，一○六年則為一一○○萬。房屋稅補助逐年飆高，不少議員質疑，轉運站業者歲入收入達兩億，但交通局補貼兩千四百萬房屋稅，僅收取業者獲利百分之一，約一百多萬的金額。因此，去年十二月交委會做出決議，交通局須與業者重新研議，要求業者房屋稅不可轉嫁到客運業者。

陳炳甫表示，北市府五大弊案可重啟協商議約，那麼該合約也可重新檢討；他不滿地說，市府居然拿納稅人的錢補貼業者；「要我補貼稅金，很不甘願！」並要求業者吸收房屋稅，不得轉嫁給客運業者，造成票價變相上漲。

交通局表示，若北市府拒絕補助該筆預算，按照合約內容，業者恐納入到營運成本，調高客運月台費率；因此今年仍會按市議會交通委員會決議與業者協商。