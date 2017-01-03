| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
男子派出所「自焚」？6警用機車陪葬 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉北市》轉運站房屋稅全額補助 擬改業者負擔

2017-01-03

〔記者陳紜甄／台北報導〕台北轉運站、市府轉運站於馬市府時代分別由日勝生及統一開發得標經營，但北市府每年編列預算補貼其房屋稅，由於房屋稅調漲，今年補貼額度更達兩千四百萬元；國民黨市議員陳炳甫要求業者自行吸收房屋稅，台北市交通局則表示，預計今年三月底前將與日勝生、統一開發開協調會，將目前房屋稅全額補助改為業者自行負擔、或減少市府補助比例。

台北與市府轉運站分別於民國九十八年與九十九年啟用，屬ＢＯＴ案，但合約內容皆載明，轉運站房屋稅納入經營成本，並可轉嫁給客運業者。交通局表示，當時為避免房屋稅轉嫁到客運業者，並提高票價，造成乘客負擔，因此每年編列預算補助業者房屋稅。

據統計，台北轉運站房屋稅補助，從一○三年的五九○萬，升至一○六年的一二○○萬；市府轉運站一○三年的房屋稅為五五○萬，一○六年則為一一○○萬。房屋稅補助逐年飆高，不少議員質疑，轉運站業者歲入收入達兩億，但交通局補貼兩千四百萬房屋稅，僅收取業者獲利百分之一，約一百多萬的金額。因此，去年十二月交委會做出決議，交通局須與業者重新研議，要求業者房屋稅不可轉嫁到客運業者。

陳炳甫表示，北市府五大弊案可重啟協商議約，那麼該合約也可重新檢討；他不滿地說，市府居然拿納稅人的錢補貼業者；「要我補貼稅金，很不甘願！」並要求業者吸收房屋稅，不得轉嫁給客運業者，造成票價變相上漲。

交通局表示，若北市府拒絕補助該筆預算，按照合約內容，業者恐納入到營運成本，調高客運月台費率；因此今年仍會按市議會交通委員會決議與業者協商。

廣告
  • 北市府兩個轉運站的房屋稅跟著翻倍漲，但根據當初BOT簽訂條約，北市府必須幫忙補貼房屋稅，因此103年後幫日勝生、統一開發補貼的房屋稅整整翻倍漲，現在議員要求北市府要檢討，不要拿人民的錢去補貼財團。（記者鍾泓良攝）

    北市府兩個轉運站的房屋稅跟著翻倍漲，但根據當初BOT簽訂條約，北市府必須幫忙補貼房屋稅，因此103年後幫日勝生、統一開發補貼的房屋稅整整翻倍漲，現在議員要求北市府要檢討，不要拿人民的錢去補貼財團。（記者鍾泓良攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
木柵路四、五段合併徵收 將開說明會

北市府民國九十二年公布文山區木柵路五段實施區段徵收，但因九十九年傳出地下礦坑有炸藥，導致都市計畫及區段徵收計畫停滯；後來又因北市實施「全市性…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：〈台北都會〉北市》轉運站房屋稅全額補助 擬改業者負擔


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.