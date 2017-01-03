〈台北都會〉亞洲漆藝大觀 十三行一次看夠

2017-01-03

〔記者葉冠妤／新北報導〕來自台灣、中國、越南、俄羅斯、日韓等亞洲國家精美漆器，十三行博物館一次網羅，讓你看盡人間國寶作品！

十三行博物館館長陳春蘭表示，漆藝是亞洲特有工藝，其具備獨有的醇厚內斂特質、層層塗敷的精細手藝，這次特別向國內七大館所借展，包括國立台灣工藝研究發展中心的台灣王清霜「松鶴延年」和「豐收」、國立歷史博物館的韓國金鳳龍「雙鳳嵌花漆盒」等亞洲各國近百件漆器精品，呈現亞洲漆藝的發展軌跡。

除能欣賞到難得一見的國寶級藝術品，展覽還呈現漆與藝的古今對話，展出由王清霜之子王賢民、王賢志「漆器屏風」和新生代易佑安「陀螺杯」結合創新與傳統漆工藝；假日參觀，還有「漆巧如意筷藝人生」活動，民眾可以體驗漆藝工序，DIY手作創意感十足的筷子，每人體驗價只要六十元。

展期自即日起到六月十一日止，歡迎民眾前來欣賞，更多展覽資訊可上十三行博物館官網或臉書粉絲團查詢。