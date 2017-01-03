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〈台北都會〉（新北）北大學生貼傳單 籲捷運LB05站停工

2017-01-03

〔記者張安蕎／新北報導〕捷運三鶯線爭議不斷，學生社團「國立臺北大學翻牆社」日前在三峽龍埔路的LB05站施工圍籬上貼滿印有「炒地市長朱立倫」的抗議傳單，呼籲市府暫停施工、與民間協商，否則不排除有更激烈的抗議行為。

捷運局獲悉後已將傳單撕下，局長趙紹廉表示，應該用合理的方式好好談，不應該破壞公物。

北大翻牆社長魏子捷表示，LB05站坐落在龍埔里麥仔園地區，居民僅一千七百人，且大多在當地務農，根本沒有每日往台北通勤的需求，且LB04至LB06站之間，短短兩公里的距離卻設了三個站，亦不符一般捷運在郊區的規劃。

他質疑，市府蓋好捷運後，將順勢推動麥仔園地區的都市計畫，居民們的土地日後將被強行徵收，LB05站缺乏正當性，應立即停止施工，與民間協商。

趙紹廉回應，LB04至LB06站距離非常遠，且LB05站附近配置了捷運機廠，設置LB05站有其必要性。他強調，政府絕非假借捷運建設做麥仔園地區的開發，麥仔園都市計畫已暫停，龍埔里的居民也在說明會上表達希望捷運盡速施工。

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  • 學生社團「國立臺北大學翻牆社」在三峽龍埔路的LB05站施工圍籬上，貼滿印有「炒地市長朱立倫」的抗議傳單。（北大翻牆社提供）

    學生社團「國立臺北大學翻牆社」在三峽龍埔路的LB05站施工圍籬上，貼滿印有「炒地市長朱立倫」的抗議傳單。（北大翻牆社提供）

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