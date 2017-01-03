〈台北都會〉（新北）三重光興段公辦都更 流標3次進度卡關
今年上半年 將重新招商
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府主辦三重光興段公辦都更案，將現有消防局第三大隊三重分隊廳舍及附近民宅納入更新範圍，一○三年起招標三次皆流標，全案進度「卡關」。財政局表示，因房地產市場不景氣影響廠商投資意願，將收集業界意見，預計今年上半年重新招商。
本案坐落三重區中央南路九十五巷與文化南路口，現址為三重消防分隊及私有五層樓公寓，基地面積約七百九十二坪，其中公有土地面積占八十．四％，鄰近捷運台北橋站、光興國小、光興公園及重新商圈，生活機能佳。
消防分隊廳舍 佔四樓以下
財政局財產開發科長童偉碩指出，三重消防分隊屋齡三十七年，廳舍老舊狹小，有改建需求，土地使用分區為商業區及住宅區，預計以公辦都更方式興建地上二十二層樓建物，市府分回房地四層樓以下為三重消防分隊廳舍，並要求得標者須捐贈約六百平方公尺做公共托育中心，另五十戶規劃社會住宅。
市府於一○三年十月、一○五年三至六月、一○五年九至十二月上網招標，皆無人投標。
房地產不景氣 投資者觀望
童偉碩推測流標主因是近年房地產市場景氣不佳，政府祭出「打房」政策、調整稅制，增添變數，投資者保守觀望；另一個原因是未來消防分隊將與民宅共構，出勤聲音恐打擾住戶安寧，影響建商意願。
童偉碩說，因前兩次招商不順利，市府修改第三次招商文件，將得標廠商須提供三重消防分隊拆遷安置補償費從一千四百萬元調降到一千萬元，建商分回房地價值從四十九．八八％提升至五十一％，沒想到仍流標。
市議員陳啟能認為，流標三次不是招商條件的問題，而是大環境因素，本案攸關市有財產處置，不能為了工程順利發包，擅自調高建商分回比例，讓市府權益受損，市府應將完整規劃案提送議會討論；另外，三重消防分隊擔負地區公共安全責任，在搬遷安置計畫尚未出爐前就貿然招商，實為不妥。
福利里里長劉佩華說，被劃入公辦都更範圍的住戶約二十戶，房屋屋齡近四十年，據她了解，其中一半住戶有意願參與都更，周邊老舊社區多，都更能改善環境品質，帶動地區發展，希望全案推動順利。
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