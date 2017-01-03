〈北部〉造橋2火車站 改造步道修棧道
2017-01-03
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉被稱為「山海的故鄉」，因台灣縱貫鐵路山、海線分岔起點在竹南車站， 由竹南往南，海線第一站是談文，山線第一站是造橋，兩座車站都位於造橋鄉。造橋鄉公所表示，為整修門面，向內政部營建署申請經費，將在這兩處進行改造工程，預計六月底前完工，盼帶動地方觀光發展。
鄉公所秘書黃純芳說，上月公所已先自行花費整理造橋車站旁的驛站步道，因農曆年節將到來，希望先將老舊不堪的設施、環境修復好，遊客前往時也可以較安心使用。
黃純芳表示，造橋、談文車站兩處周邊環境欠缺美化，部分設施也有損壞狀況，因此向營建署申請共五百五十萬元經費，其中兩百五十萬將改造談文車站步道等環境。另外三百萬則要整修造橋車站木棧道。
黃純芳指出，該工程已發包規劃，預計二月下旬開始施工，其中兩處車站旁鐵架部分都將重新整修，談文車站招牌也要重新更換。尤其造橋車站前平仁路，道路寬度過於狹小，附近又有造橋國小等校，木棧道只要做好，學生就能利用該處安全通行。
黃純芳說，兩處工程預計六月底前完工，希望營造出新景點，打造全新的觀光景點門面，有助於地方觀光發展。
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