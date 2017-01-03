| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
男子派出所「自焚」？6警用機車陪葬 巴西監獄暴動至少80死 數名囚犯慘遭斬首 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉造橋2火車站 改造步道修棧道

2017-01-03

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉被稱為「山海的故鄉」，因台灣縱貫鐵路山、海線分岔起點在竹南車站， 由竹南往南，海線第一站是談文，山線第一站是造橋，兩座車站都位於造橋鄉。造橋鄉公所表示，為整修門面，向內政部營建署申請經費，將在這兩處進行改造工程，預計六月底前完工，盼帶動地方觀光發展。

鄉公所秘書黃純芳說，上月公所已先自行花費整理造橋車站旁的驛站步道，因農曆年節將到來，希望先將老舊不堪的設施、環境修復好，遊客前往時也可以較安心使用。

黃純芳表示，造橋、談文車站兩處周邊環境欠缺美化，部分設施也有損壞狀況，因此向營建署申請共五百五十萬元經費，其中兩百五十萬將改造談文車站步道等環境。另外三百萬則要整修造橋車站木棧道。

黃純芳指出，該工程已發包規劃，預計二月下旬開始施工，其中兩處車站旁鐵架部分都將重新整修，談文車站招牌也要重新更換。尤其造橋車站前平仁路，道路寬度過於狹小，附近又有造橋國小等校，木棧道只要做好，學生就能利用該處安全通行。

黃純芳說，兩處工程預計六月底前完工，希望營造出新景點，打造全新的觀光景點門面，有助於地方觀光發展。

廣告
  • 造橋公所表示，木棧道整修後學童就可以利用此處安全通行。（記者許展溢攝）

    造橋公所表示，木棧道整修後學童就可以利用此處安全通行。（記者許展溢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
竹市綠園道 散步約會好地方

竹市「浪漫護城河」旁的綠園道景觀升級，讓市民驚豔「白天是親子樂園、晚上成為浪漫約會勝地！」護城河親水公園展現高人氣，迅速成為許多市民散步、約…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：〈北部〉造橋2火車站 改造步道修棧道


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.