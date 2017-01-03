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〈北部〉頭份公所廣場連假不給停車 民眾怨

2017-01-03

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣頭份市公所為杜絕過去停車位久占歪風，公所廣場停車今天起正式收費，接連幾天卻有市民大表不滿，認為收費政策都還沒開始也並非全天，為何其他時段不讓民眾使用，抱怨公所措施相當不便民。公所回應，目前系統在測試階段，如非上班時段開放，萬一機器出狀況，民眾出不來更麻煩。

公所︰收費系統還在測試

頭份市公所廣場約有四十個停車位，上月廿八日起試運作，正式收費後，汽車停放半小時內免費，超過半小時以一小時計費，每小時二十元 ，收費時段為每天上午八點至晚上八點，機車不收費。

部分市民指出，收費今天才要開始，但這幾天連續假期卻不讓民眾進出使用，認為即便營運後晚上八點至隔天早上八點也是不收費，不管現階段收費政策實施了沒，理應開放便民，但不解公所竟用三角錐擋在入口。

頭份市公所表示，廿八日試營運後每晚及這三天假期不開放有各方考量，最擔心的是，由於機器設備、系統都還在測試階段，假設讓民眾進入停放，設備出了問題，沒人可協助處理，在第一時間排除狀況，會帶給鄉親更大的麻煩，才因此決定等系統穩定後再全面開放。

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  • 民眾抱怨公所放置三角錐不讓民眾進入停車。（記者許展溢攝）

    民眾抱怨公所放置三角錐不讓民眾進入停車。（記者許展溢攝）

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標題：〈北部〉頭份公所廣場連假不給停車 民眾怨


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