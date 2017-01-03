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〈中部〉順天國中人行道完工 再爭彩繪

2017-01-03

〔記者張軒哲／台中報導〕位於大甲市區的順天國中，在市議員吳敏濟協助爭取下，環校人行道去年底完工；全長七百二十公尺的人行道還綠美化，除了師生通行，也可提供居民運動空間。吳敏濟二日前往會勘指出，將再爭取經費，在學校牆面彩繪「二○一八花博在台中」及「二○一九東亞青奧在台中」等字樣與圖案。

順天國中成立於民國八十一年，創校初期即規劃設置環校人行道，但苦無經費始終無法施工。吳敏濟昨日邀集教育局國中教育科長李真玲、順天國中校長蔡仁政、庄美里長魏李嫌與社區民眾一起到現場會勘。

吳敏濟表示，台中市三百多所學校，少有學校規劃設置環校人行道，他極力向市府爭取經費，完成第一及第二期工程，第三期工程由學校主動向營建署提出申請。

由於外埔國小去年以「綠野仙蹤」故事發想，彩繪布滿童趣的人物造型與鮮豔花朵，以及火龍果與葡萄等在地特色農產，成功吸引許多觀光客。

吳敏濟說，將再協助校方爭取經費，在學校牆面彩繪「二○一八花博在台中」及「二○一九東亞青奧在台中」等字樣與圖案，讓學校門面更顯繽紛。

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  • 順天國中環校人行道完工，人行道潔淨平坦。 （記者張軒哲攝）

    順天國中環校人行道完工，人行道潔淨平坦。 （記者張軒哲攝）

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