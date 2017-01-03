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〈中部〉第四市場閒置 恐成治安死角

2017-01-03

前年二月公告為歷史建築

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市第四市場前年二月公告為歷史建築，但市府文資處一直沒動作，當地居民擔心成為治安死角。市議員鄭功進說，具有文資身分的市場周邊應妥善管理，不該放任成為潛在犯罪溫床。文資處說，將規劃為具展示功能的餐廳或休閒場所。

第四市場一九三二年成立，因位在干城町轄區（今東區南京路），又名「干城町消費市場」。其後，因鄰近台中步兵第三大隊（戰後改設為干城營區），而形成重要商業聚落，也是老東區人的在地回憶。但部隊遷移及建國市場興起後，市場的商機日漸凋零而歇業。

但市場屋架、屋頂、部分構件及太子樓等，仍維持原有形態，具建築史及技術史價值，同時能體現地域風貌，市府前年二月公告為歷史建築。

居民強調，大家都很期待林佳龍市長翻轉城中城的改革理想，但第四市場長年來被忽視，不但有人隨地便溺，甚至聚集吸毒，幾乎成了治安死角，希望市府趕快提出相關配套。

鄭功進表示，文資保存刻不容緩，但保存後的管理規劃亦相對重要，文資處不作為，恐造成民眾不良觀感。第四市場為歷史建築，建築所有人是經發局，市府於公於私都應加緊修復及再利用計畫的腳步，免得讓文資養蚊子。

文資處定110年底完成活化

文資處說，去年即辦理「修復及再利用計畫」，委請專業文創廠商進行全盤性背景調查，並結合未來周遭環境發展可能性，近日將完成報告。依目前調查研究，考慮規劃為具展示功能的餐廳或其他休閒場所，未來也可發展為串聯綠空廊道和帝國糖廠的新節點，並定一一○年底完成活化再利用。

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  • 歷史建築第四市場文風不動，市議員鄭功進（左）擔心成為潛在犯罪溫床。（記者黃鐘山攝）

    歷史建築第四市場文風不動，市議員鄭功進（左）擔心成為潛在犯罪溫床。（記者黃鐘山攝）

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