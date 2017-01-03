〈中部〉《13期重劃遺址挖掘》地主負擔2.5億 議員認不合理
議員何文海：應由市府負擔
〔記者張菁雅／台中報導〕十三期重劃區遺址搶救工程已由文化局完成發包，議員何文海表示，這筆經費高達二億五千萬元，將由地主負擔，實在不合理，因為十三期重劃工程進行到一半，才發現有遺址，搶救及先前試挖掘的費用不能轉嫁，都應該由市府負擔。
十三期重劃區範圍東至西川一路、西至環中路、南至建國北路、北至文心南七路，面積約二百廿九公頃，被發現距今約一千七百年的麻糍埔遺址，文物最集中的核心區，面積約十三公頃，已在一○二年指定為市定遺址，必須進行搶救工作，並辦理都市計畫變更，將原來的學校用地及住宅區變更為公園用地、文教設施用地，工程因此延宕。
何文海表示，十三期重劃區工程公告確定後，碰到「文化資產保存法」第卅五條修正實施，政府在制定重大營建工程計畫前，必須先調查工程地區有無文化資產；而十三期重劃區在遺址試挖掘已花費三千二百萬元，搶救遺址與監看計畫還要再花二億五千萬元，他要求這些費用都必須由市府負擔，不可轉嫁給地主。
何文海說，十三期重劃區原定一○四年九月分配土地，至今開工六年，工程尚未完工，再加上搶救遺址與監看計畫需要四年時間，地主前後至少要等十年才能拿回土地，二千多位地主這段時間只能租屋，重劃進度嚴重落後，造成地主損失，目前法令無法補償，市府更不該再加重他們的負擔。
地政局：遺址挖掘屬整地費用
地政局長張治祥對此表示，遺址挖掘與搶救經費屬於整地費用，所以列在工程經費，屬於地主應負擔部分，對於議員建議不納入地主負擔，市長林佳龍承諾會研議，市府內部正在討論，必須先有法源，否則會產生適法性問題，並影響未來的重劃工程。另外，十三期重劃區還沒到配地階段，配地前才會計算地主負擔費用，如果法令許可，且市府有吸收空間，將由市府吸收這筆費用。
至於已出土的麻糍埔遺址文物，目前暫時存放科博館；未來如何保存，文化資產處秘書簡惠華說，市府評估原地保存，但在遺址上蓋展示空間，必須全面搶救挖掘，因此原地保存的規模多大，必須審慎考量。
看更多！請加入自由時報粉絲團
彰化縣田中鎮的世芳宮與高鐵彰化站距離不到1公里，日前廟中供奉的主神「林媽娘娘」前往宜蘭縣三清宮會香，信徒特別請示神明「是否要搭高鐵？」連得兩個允杯，讓林媽娘娘首度坐上高鐵。去年12月30日，世芳宮信徒…
- 男友邀狂歡 她到場卻見酒店妹裸屍
- 巴西監獄暴動約60死 數名死者遭斬首
- 活化公民社會 人團法將廢除
- 中市總預算刪2.08％、39億 雙創新高
- 〈愛情隨堂考〉天啊 是我自作多情嗎?
- 與大成合作 賣進港澳中國
- 蓄積海外巡迴能量 台灣美術院再辦聯展
- 〈職場觀察員〉我沒企圖心，只想做好本分工作有錯嗎？
- 曼哈頓新地鐵通車
- 男子派出所「自焚」？6警用機車陪葬
- 中國製造假新聞 干擾台灣施政
- 網壇百大性感美女 齊娃摘后 、雙詹排57
- 電業法修法回饋 電信法恐比照
- Note7未完全回收 消基會不排除提團訟
- 〈台股青紅燈〉2017年漲漲漲？
- 《中英對照讀新聞》Study suggests globalization makes us fat 研究指出，全球化使我們肥胖
- 《年增200隻》老鷹數量大增 估達626隻
- 第三代外號貢丸 導入企業化經營
- 為愛犬治病 3年耗503萬
- 故宮即日起開放學術研究圖檔
- 書劍集》二○一七年國際市場爭奪戰
- 逆子拔母煞車線 還嗆撞死妳
- 自由廣場》《灣生回家》的虛構與真實
- 眼白長痣 小心病變成腫瘤
- 自由廣場》中國青年談台灣旅遊
- 國道飆時速150 槍毒犯甩不掉警察
- 比下大衛營 川普冬宮118個房間
- 新年星希望 不對稱焦點
- 恩愛蚵農老夫妻 慘遭槽車追撞雙亡
- 韓下任總統人選民調 文在寅贏潘基文
- 〈旅遊的滋味〉安帕瓦水上市場與螢火蟲
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Wu Den-yih mulling KMT chairperson bid: sources
- 施易男緣牽愛貓 新歌訴貓奴心
- 國民黨團下會期主攻年改議題 綠委籲：勿與主流民意脫節
- 〈廢核救家園〉1兆日圓夢幻爐報廢 再花4兆硬搞
- 〈彩虹之愛〉關於失戀
- 泰軍方稱不會再政變 議員指選舉須延期
- 〈國際現場〉印度廢大鈔 馬雲大賺一票
- 松機遷建桃園 交部首度納評估
- 維也納音樂會直播 高雄台中樂迷嗨
標題：〈中部〉《13期重劃遺址挖掘》地主負擔2.5億 議員認不合理
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email