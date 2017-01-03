〈中部〉神明不搭霸王車 1神1票搭高鐵

2017-01-03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田中鎮的世芳宮與高鐵彰化站距離不到1公里，日前廟中供奉的主神「林媽娘娘」前往宜蘭縣三清宮會香，信徒特別請示神明「是否要搭高鐵？」連得兩個允杯，讓林媽娘娘首度坐上高鐵。

去年12月30日，世芳宮信徒赴宜蘭縣三清宮道教總廟、台北市行天宮、苗栗縣拱天宮、彰化縣鹿港天后宮等廟宇會香或參香，宮方決定帶林媽娘娘隨行，最後共有6尊神像坐高鐵。但神明搭乘高鐵應買全票或半票？最後獲得神明同意，6尊神像同坐3個成人座位，共買15張票。豈料出發當天，其中2名信徒「突然失聯」，變成9名信徒加6神像坐高鐵，信徒都說，一神一票，這好像「神像不想搭霸王車」。