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〈中部〉信義湧賞梅人潮 估週末盛開

2017-01-03

〔記者劉濱銓／南投報導〕元旦連假適逢信義鄉賞梅季，滿是花苞的梅樹蓄勢待「開」，惟近日氣溫不夠濕冷，平均花況約3成，加上昨天是收假日，遊客銳減，不過賞梅路線必經之地「信義鄉農會梅子夢工廠」，仍是門庭若市，停滿遊客車輛，農會說，預計本週末梅花盛開，將又是一波業績高峰。

信義警分局則說，啟動賞梅季交通管制，每個週末將在各大路口安排交通崗，賞梅車輛只能從分局前明德街進入投59線，沿途欣賞烏松崙、風櫃斗、牛稠坑等知名梅區，再從筆石橋頭循台21線離開，交管將禁止外地遊客逆向上山前往新鄉。

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  • 信義鄉梅區平均花況約三成，海拔較高的外坪頂則有四、五成，成為元旦連假花況最佳的地方。（記者劉濱銓攝）

    信義鄉梅區平均花況約三成，海拔較高的外坪頂則有四、五成，成為元旦連假花況最佳的地方。（記者劉濱銓攝）

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