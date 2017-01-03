〈中部〉彰市17條道路停車格 今起收費

2017-01-03

每小時20元 重機比照小型車

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市路邊停車收費將於今天上午八時正式上路，市區有十七條道路共五八○個停車格納入收費，停車每小時收費二十元，市長邱建富強調，實施路邊停車收費後，可望大幅增加車輛周轉率，讓商家的生意更好。

彰化市十七條納入收費的道路包括有中正路一段、中正路二段、曉陽路、民族路、三民路、華山路、仁愛路、民生路、光復路、中華路、旭光西路、建國南北路、中央路、孔門路、和平路、泰和二街、中民街。

邱建富昨天到彰化市華山路、民族路、中華路等路段勘查路邊汽車停車格相關狀況，有民眾向他豎大拇指表示「我們支持你！」還有業者說，店門口的汽車停車格長期遭占用，周轉率低的結果，使得想要停車來店消費的民眾因找不到停車位而作罷，影響生意，因此贊成實施停車收費。

邱建富說，收費措施上路後，將有五名收費員在相關路段執行開單收費任務，市區四大連鎖便利商店及美廉社也都已做好民眾持單繳費的配套措施。

他進一步說，今天展開的停車收費，小型車為每小時二十元、大型重型機車（紅牌、黃牌機車）比照小型車收費；在收費上路一年後，會檢討商業區或停車周轉率低的地區是否調高費率，以及檢討是否擴大收費範圍至全市，市區機車停車格的增減也會一併考量。

縣警局交通隊強調，收費措施展開後，為避免車輛轉入巷弄停車影響出入，或在紅、黃線路段臨停影響交通順暢，警方將加強取締及拖吊。