〈中部〉武界原民擋吉普車溯溪 爆衝突
維護環境生態 設路障攔車
〔記者佟振國／仁愛報導〕南投縣仁愛鄉武界部落會議主席塔斯竹幹‧武浪，昨率河川巡守隊員於濁水溪上游河床攔阻溯溪的吉普車，也阻止未申請入山證的單車客進入，帶隊導覽民宿業者不滿私設路障攔車行為，雙方，經遊客先行撤出申請入山證再進入，才平息衝突。
仁愛鄉武界部落濁水溪上游常有吉普車前往溯溪，為維護部落環境生態，居民自組河川巡守隊，部落會議主席塔斯竹幹‧武浪於元旦假期與巡守隊員前往新武界引水隧道鋼拱橋下游約一公里的濁水溪床，阻止大批吉普車進入。
但有來自台北的車隊強行通過，上前攔阻的塔斯竹幹‧武浪險遭衝撞，不滿該車隊態度囂張，向水利署第四河川局、警方報案，由於車隊沿溪進入信義鄉卡社溪及濁水溪會流口，也轉報信義分局青雲派出所加強攔檢。
昨天元旦連假最後一天，巡守隊仍在同地點強勢攔查，阻止汽、機車進入，並在已被人車行走成路的溪床擺放大型漂流木，有吉普車、休旅車駕駛及越野機車騎士見狀只能調頭離開。
但有民宿業者要帶十餘名單車遊客進入，前往部落知名景點「一線天」，遭塔斯竹幹‧武浪以無申請入山證而攔阻，業者不滿他私設攔檢點，雙方爆發口角，多名遊客還充當和事佬，決定先撤出，申請入山證後再進入，衝突才平息。
仁愛分局表示，武界部落仍屬山地管制區，按規定要申請乙種入山證，民眾要前往旅遊可在五天前透過警政署、縣警局網路申請，或至分局臨櫃申辦，十分便利。
四河局：協調警方處理
第四河川局則表示，水利法第七十八條規定禁止於指定通路以外的河川區域行駛車輛，如非汛期間高灘地長期被走出之既成道路，不予取締，至於設攔檢點攔阻人車恐涉刑法強制罪，將協調警方處理。
但塔斯竹幹‧武浪認為原住民族基本法修正通過，部落依其傳統規範，擬訂組織章程，經原民會核定具「公法人」地位，設部落會議，落實自治，為了部落生態環境會堅持下去，也訂十八日召開部落會議，聽取各方意見。
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