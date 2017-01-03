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〈中部〉黃海岱大師特展 重溫布袋戲經典

2017-01-03

〔記者廖淑玲／雲林報導〕昨天是「雲林布袋戲日」，也是台灣布袋戲國寶大師黃海岱一百一十七歲冥誕，雲林布袋戲館特別舉辦黃海岱特展，黃俊雄、黃逢時、黃文擇等黃家子孫出席，並為紀念黃海岱對聯揭彩，黃俊雄重現史豔文精典口白，傳承台灣布袋戲精彩文化精髓。

一月二日是黃海岱生日，民國九十六年起，雲林縣議會表彰黃海岱傳承、保存及發揚傳統文化的卓越貢獻，特定大師的生日為雲林布袋戲日。

黃海岱特展昨天開幕，書法家陳品勳以「德不孤必有鄰」贈送黃家，象徵黃海岱的德性光輝；黃逢時為紀念父親創作「百年唱演生旦淨末還有雜丑、六尺封存忠義俠情也參虛空」對聯，橫批「無獨有偶」，現場揭彩。

特展展示傳統布袋戲偶、大師手稿和劇本，還有主廚廖韋恩呈現大師生前飲食和老「鐵馬」，中午還有五洲風會。戲迷許樹香演唱布袋戲經典歌曲《孤單老人》、《黑玫瑰》、《苦海女神龍》，重溫電視布袋戲時光。雲林縣長李進勇推崇黃海岱創造典範，發揚布袋戲藝術文化，培育許多劇團，讓雲林成為布袋戲故鄉。

雲林布袋戲館館長楊日申說，展期至十五日，還有按「讚」送壽桃，歡迎大家共襄盛舉。

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  • 特展展出黃海岱手稿。（記者廖淑玲攝）

    特展展出黃海岱手稿。（記者廖淑玲攝）

  • 雲林布袋戲日，雲林布袋戲館黃海岱特展開幕，熱鬧滾滾。（記者廖淑玲攝）

    雲林布袋戲日，雲林布袋戲館黃海岱特展開幕，熱鬧滾滾。（記者廖淑玲攝）

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