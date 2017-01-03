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〈中部〉姪女嫁作嘉義媳婦 蔡英文贈花籃

2017-01-03

忙出訪事宜 不克出席

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕總統蔡英文的姪女蔡世容嫁作嘉義媳婦，昨天中午在耐斯王子大飯店宴客，席開三十五桌，現場冠蓋雲集，蔡英文未出席，送花籃祝賀，親家公嘉義市九華山地藏庵董事長黃俊森說，蔡總統忙著七日即將出國訪問事宜，允諾與新人另找時間家庭聚會。

蔡英文姪女、旅居美國南加州的哥哥蔡瀛政女兒蔡世容，與在美國開眼科診所的嘉義市九華山地藏庵董事長黃俊森的兒子黃柏旗醫師，愛情長跑六年，有情人終成眷屬，去年七月在美國登記結婚，昨午在耐斯王子大飯店宴請至親好友，嘉義縣長張花冠、嘉義市長涂醒哲、法務部保護司長羅榮乾等各界人士到場祝賀。

黃俊森開心地說，昨早看到許多迎親車隊，心裡想著總算也輪到我們黃家了！黃俊森談起媳婦十分滿意，他說，兒子在洛杉磯眼科執業時，學妹蔡世容檢查眼睛要帶隱形眼鏡，雙方因此相識，交往一年多後，他才知道女方姑姑是蔡英文，期待兒子媳婦早日讓他做阿公。

女方家長蔡瀛政夫妻相當低調，婚禮過程婉謝媒體採訪，由親家公黃俊森出面說明。

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  • 黃家與蔡家聯姻，昨天在耐斯王子大飯店宴客。（記者丁偉杰攝）

    黃家與蔡家聯姻，昨天在耐斯王子大飯店宴客。（記者丁偉杰攝）

  • 總統蔡英文未出席，送花籃祝賀，親家公黃俊森仍笑得合不攏嘴。（記者丁偉杰攝）

    總統蔡英文未出席，送花籃祝賀，親家公黃俊森仍笑得合不攏嘴。（記者丁偉杰攝）

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