〈中部〉紡織廠開在住宅區 飄絮吵20年

2017-01-03

廠商堅稱一切合法經營

〔記者詹士弘／林內報導〕雲林縣林內鄉林中村住宅區內藏了一家紡織廠，廿四小時生產，棉紗無孔不入，機械聲擾鄰，社區一○七名住戶連署陳情，要求政府介入改善；相關單位聯合稽查，將對棉絮、工廠違規使用等問題依法裁處。但廠商仍堅稱，一切合法經營。

「晚上睡覺都得戴口罩！」鄉民林明秋說，與楚益公司工廠為鄰廿年，為避免尼龍絮入侵家中，只能緊閉門窗，二樓蓋上帆布也擋不了。社區居民也說，多年來工廠大貨車及堆高機進出頻繁，四年前曾召開協調會，但廠商的承諾都跳票，只能向議員林聖爵陳情，盼主持公道，解決居民的痛苦。

陳情書指出，工廠生產針織尼龍布，大量粉塵及尼龍絮在住宅區內飄散，污染空氣，工廠不分畫夜生產，週六、日也不休息，聯結車、大貨車進出，老人家行走不安，機械操作聲、堆高機載貨聲影響居民睡眠品質。

林聖爵說，這家工廠登記只有廿七坪，但實際使用坪數達四百一十坪，屬違規使用，縣府放任工廠擾民近廿年，還讓大貨車開入住宅區，已明顯失職，縣府應該拿出魄力，還民眾平靜生活與環境。

縣府：違規使用將開罰

縣府聯合稽查小組說，棉絮是否有污染之虞，將依規定送檢；工廠設在住宅區中已違反分區使用，將依法裁罰；違建將請公所會勘查報；死巷將設禁止貨車進入標誌。