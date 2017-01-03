〈中部〉紡織廠開在住宅區 飄絮吵20年
2017-01-03
廠商堅稱一切合法經營
〔記者詹士弘／林內報導〕雲林縣林內鄉林中村住宅區內藏了一家紡織廠，廿四小時生產，棉紗無孔不入，機械聲擾鄰，社區一○七名住戶連署陳情，要求政府介入改善；相關單位聯合稽查，將對棉絮、工廠違規使用等問題依法裁處。但廠商仍堅稱，一切合法經營。
「晚上睡覺都得戴口罩！」鄉民林明秋說，與楚益公司工廠為鄰廿年，為避免尼龍絮入侵家中，只能緊閉門窗，二樓蓋上帆布也擋不了。社區居民也說，多年來工廠大貨車及堆高機進出頻繁，四年前曾召開協調會，但廠商的承諾都跳票，只能向議員林聖爵陳情，盼主持公道，解決居民的痛苦。
陳情書指出，工廠生產針織尼龍布，大量粉塵及尼龍絮在住宅區內飄散，污染空氣，工廠不分畫夜生產，週六、日也不休息，聯結車、大貨車進出，老人家行走不安，機械操作聲、堆高機載貨聲影響居民睡眠品質。
林聖爵說，這家工廠登記只有廿七坪，但實際使用坪數達四百一十坪，屬違規使用，縣府放任工廠擾民近廿年，還讓大貨車開入住宅區，已明顯失職，縣府應該拿出魄力，還民眾平靜生活與環境。
縣府：違規使用將開罰
縣府聯合稽查小組說，棉絮是否有污染之虞，將依規定送檢；工廠設在住宅區中已違反分區使用，將依法裁罰；違建將請公所會勘查報；死巷將設禁止貨車進入標誌。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
神明不搭霸王車 1神1票搭高鐵
彰化縣田中鎮的世芳宮與高鐵彰化站距離不到1公里，日前廟中供奉的主神「林媽娘娘」前往宜蘭縣三清宮會香，信徒特別請示神明「是否要搭高鐵？」連得兩個允杯，讓林媽娘娘首度坐上高鐵。去年12月30日，世芳宮信徒…
網友回應
熱門新聞
- 男友邀狂歡 她到場卻見酒店妹裸屍
- 巴西監獄暴動約60死 數名死者遭斬首
- 活化公民社會 人團法將廢除
- 中市總預算刪2.08％、39億 雙創新高
- 〈愛情隨堂考〉天啊 是我自作多情嗎?
- 與大成合作 賣進港澳中國
- 蓄積海外巡迴能量 台灣美術院再辦聯展
- 〈職場觀察員〉我沒企圖心，只想做好本分工作有錯嗎？
- 曼哈頓新地鐵通車
- 男子派出所「自焚」？6警用機車陪葬
- 中國製造假新聞 干擾台灣施政
- 網壇百大性感美女 齊娃摘后 、雙詹排57
- 電業法修法回饋 電信法恐比照
- Note7未完全回收 消基會不排除提團訟
- 〈台股青紅燈〉2017年漲漲漲？
- 《中英對照讀新聞》Study suggests globalization makes us fat 研究指出，全球化使我們肥胖
- 《年增200隻》老鷹數量大增 估達626隻
- 第三代外號貢丸 導入企業化經營
- 為愛犬治病 3年耗503萬
- 故宮即日起開放學術研究圖檔
- 書劍集》二○一七年國際市場爭奪戰
- 逆子拔母煞車線 還嗆撞死妳
- 自由廣場》《灣生回家》的虛構與真實
- 眼白長痣 小心病變成腫瘤
- 自由廣場》中國青年談台灣旅遊
- 國道飆時速150 槍毒犯甩不掉警察
- 比下大衛營 川普冬宮118個房間
- 新年星希望 不對稱焦點
- 恩愛蚵農老夫妻 慘遭槽車追撞雙亡
- 韓下任總統人選民調 文在寅贏潘基文
- 〈旅遊的滋味〉安帕瓦水上市場與螢火蟲
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Wu Den-yih mulling KMT chairperson bid: sources
- 施易男緣牽愛貓 新歌訴貓奴心
- 國民黨團下會期主攻年改議題 綠委籲：勿與主流民意脫節
- 〈廢核救家園〉1兆日圓夢幻爐報廢 再花4兆硬搞
- 〈彩虹之愛〉關於失戀
- 泰軍方稱不會再政變 議員指選舉須延期
- 〈國際現場〉印度廢大鈔 馬雲大賺一票
- 松機遷建桃園 交部首度納評估
- 維也納音樂會直播 高雄台中樂迷嗨
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉紡織廠開在住宅區 飄絮吵20年
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分