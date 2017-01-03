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〈中部〉民雄鹿草六腳 垃圾改週收5天

2017-01-03

週三、週日不收

〔記者林宜樟、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣十八個鄉鎮市公所清潔隊過去大多一週六天收運垃圾，「一例一休」新制上路後，今年起已有民雄、鹿草、六腳鄉確定減少一天，只收五天，週三、週日不收，其餘鄉鎮市還在評估中。

嘉市仍週收6天

至於嘉義市，環保局清潔隊長謝英鋒說，元月起仍先維持現況一週六天收運垃圾，但以縮短加班時數因應新制，以免無法負荷加班費支出；因應未來衝擊，正研擬勤務調整方案，將全案交由市長涂醒哲裁示。

嘉義縣環保局廢棄物管理科長謝政哲說，經向各公所瞭解，若維持一週六天收運垃圾，各公所編列的清潔隊員加班費，一年約兩百至五百萬元不等，對財政是一大負擔；台北市等北部縣市已實施一週五天收運垃圾，藉此機會也可讓嘉縣清潔隊員週休二日。

民雄、鹿草及六腳鄉確定調整為一週五天收運垃圾，週三及週日不收垃圾。鹿草鄉長楊秀玉說，公所清潔隊人力不足，與各村村長討論後，確定減少收運天數，部分區域週三的資源回收日一併取消；六腳鄉長陳川崎說，一般區域改為五天收運垃圾，垃圾量較大的菜市場視情況處理。

朴子下月擬跟進

朴子市長王如經則說，擔心衝擊太大，元月底前仍維持一週收運六天，給付加班費給清潔隊員，但朴子有八條收運路線，人力恐無法負荷，研議二月起改成一週五天；水上鄉長劉敬祥說，公所還在評估中，各鄉鎮市財政情形不同，建議直接由中央政府統一規定天數，以免鄰近鄉鎮市民眾相互比較，引發民怨。

清潔隊員工作耗費體力大，也有公所考慮給付加班費來因應新制，但有的隊員寧願休假，也不願加班。張姓民眾說，清潔隊員能休假是好事，但建議垃圾車不要開太快，免得追不上而囤積垃圾，造成民眾不便。

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  • 一例一休新制上路，嘉義縣民雄、鹿草、六腳鄉每週少收一天垃圾。（記者林宜樟攝） （記者林宜樟攝）

    一例一休新制上路，嘉義縣民雄、鹿草、六腳鄉每週少收一天垃圾。（記者林宜樟攝） （記者林宜樟攝）

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