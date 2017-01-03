〈北部〉落羽松轉紅 三星祕境安農溪畔美呆了
2017-01-03
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕昨天是元旦連假最後一天，宜蘭縣三星鄉安農溪畔成排落羽松已漸漸轉紅，不但是宜蘭人口耳相傳的三星祕境，更是遊客眼中的「宜蘭小歐洲」，落雨松配上晴朗的藍天白雲美景，讓許多遊客捨不得放下相機。
三星鄉東西二十八路旁，安農溪畔旁的落雨松不但夏天時蔥綠迷人，冬天時節還會換上火紅的外衣，讓許多遊客一年要光顧好幾次才滿足。連假期間適逢時序入冬，落羽松的紅點綴在安農溪邊，美不勝收。
每年都會來看落羽松綠景和紅景的遊客林小姐，昨天也趁連假特地從板橋趕來欣賞，她說，三星鄉空氣清新，環境優美，她更獨獨鍾情落羽松，因為地形平坦開闊，所以老少咸宜，今年更特地帶著九十一歲的媽媽來玩。
第一河川局秘書賴昱彰表示，民國八十九年第一河川局接管安農溪前，溪畔就已有落羽松，沿著三星安農溪畔兩側，上至張公圍親水公園都有，溫度夠冷時葉子才會變紅，今年因為暖冬，觀賞期大約到農曆過年，歡迎遊客前來野餐，但是禁止野炊、紮營。
三星鄉長黃錫墉表示，安農溪畔的落羽松當初由公所種植，當時考量是落羽松的根遍布很廣，枝條細又耐颱風，有防風效果，今年過年在水源橋也會擴大種植，秋冬將有新的觀賞景點。
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