〈北部〉訂房網站設國外 法規難規範

2017-01-03

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕第三方訂房網站平台引起許多消費爭議，消費者要求退費時，常遇到平台與旅宿業者互相推託責任。消保官表示，當民眾發生糾紛，切記兩者都要申訴，才能保障自身消費權益。

元旦連假剛結束，緊接著就是農曆過年的假期，遊客出遊時往往會利用訂房網站訂房，不但可能找到優惠的價格，瀏覽比較不同旅館也更方便。但是訂房網站暗藏危機，如果不幸遇到消費爭議，常常讓消費者求助無門。

消保官周錫福說，「共享經濟」概念發展出的商業模式，延伸出許多消費爭議，第三方訂房網站這些「平台」，宣稱自己只提供商品或服務上架，消費者不是直接跟他們購買，因此消費者要求退費時，會遇到旅宿業者和平台公司互相推託責任的情況。

周錫福指出，消費者比較會碰到的問題是，國內旅宿業者自己的官網上的訂退房條款是符合規定的，可是當他把房間放到訂房平台上後，卻不符合定型化契約條款，有些甚至要求訂房時就要收取全額費用，退費也沒有按照比例原則，儘管消費者是透過平台訂房，但只要是國內的旅宿業者，就應該遵守定型化契約規範。

周錫福表示，而訂房平台網站有些則架設在國外，連公司也設在國外，導致國內法規難以規範，而目前觀光局訂定的定型化契約中，只有提到旅宿業者和訂房中心，沒有針對第三方訂房平台網站加以釐清，例如訂房中心是否單純指旅宿業者自己的訂房中心，或包含第三方網站，提醒消費者有糾紛時，平台和旅宿業者都要同時申訴，才能獲得保障。

宜蘭縣議員薛呈懿說，宜蘭拚觀光發展，更應該讓消費者住的安心，除了中央需釐清第三方訂房網站的定型化契約內容，縣府也應該做好把關，全面稽查縣內旅宿業者放在平台上的契約是否符合法規，也提醒消費者眼睛睜亮，保障自己的權益。

宜蘭縣府工旅處長陳長偉表示，工旅處針對旅宿業者是否縣內違反定型化契約，一直都有進行不定期的抽查，一旦有違反的事項，會要求業者限期改善，否則將開罰三萬到三十萬元。