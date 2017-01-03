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〈北部〉宜蘭縣政中心中央公園 議長促活化

2017-01-03

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政中心中央公園綠草如茵，景致宜人，但人跡罕至，以致園區閒置；議長陳文昌認為，公園周遭有行政、立法與司法機關，建築物各具特色，園區亦具人文與歷史關懷，空間應活化利用，不管是設置文創市集與引進咖啡小舖，都是可努力方向。縣府表示，樂觀其成，但要就適法性問題再作研議。

中央公園是開放空間，一大片翠綠草坪，串連著縣政大樓與議會大樓，呈現出水與綠的元素；公園設計了親水河道、紅磚柱、拱橋、以及象徵龜山島的三角錐，塑造豐富親切環境。同時，協力擎天廣場以太平山檜木原始林風倒木與枯立木作設計，搭配雕塑家楊英風「龜蛇把海口」作品，展露地人文意象。

議長陳文昌說，中央公園、協力擎天廣場這麼優質環境，周遭又有縣政大樓與議會船形特色建築，是宜蘭極具代表性的地方，但空間卻長期閒置，如果可以讓更多人參觀，藉由休閒漫步導入人文與鄉土關懷，賦予更多詮釋與生命，絕對可以發展成宜蘭的新景點。

陳文昌指出，縣府應以更積極的態度，去拓展中央公園的可能，把人潮帶進來，例如設置文創市集、引進咖啡小舖、辦理親子野餐、戲水或施放風箏等，都是可以嘗試的，讓縣民親近與接觸中央公園。

「議會已有構想，希望在議會長廊設咖啡小舖。」陳文昌說，坐在紅磚長廊頂著天光，望著中央公園，品著咖啡的香氣，慢慢的將人潮拉近來。縣議員劉添梧也說，不只是議會長廊，坐在對面的協力擎天廣場，望著草坪發呆，看著夕陽餘暉，就是一種享受，可以一併進行規劃。

縣府秘書處長宋隆全說，中央公園確實應作活化，讓更多人親近與參與，議長的建議，縣府會作評估也樂觀其成，但須就建築物管理法規與土地利用的適法性，再作進一步評估，以免有違法問題。

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  • 宜蘭縣議會計畫在議會長廊，設置文創市集、引進咖啡小舖，讓縣民親近與接觸中央公園。 （記者游明金攝）

    宜蘭縣議會計畫在議會長廊，設置文創市集、引進咖啡小舖，讓縣民親近與接觸中央公園。 （記者游明金攝）

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標題：〈北部〉宜蘭縣政中心中央公園 議長促活化


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