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〈北部〉大溪、復興各景點 元旦連假遊客爆大量

2017-01-03

〔記者李容萍／綜合報導〕元旦連續假期加上豔陽高照，市府風景區管理處統計管轄的風景區，這三天的遊客人次都爆量，到慈湖的遊客超過二萬三千人次，角板山、小烏來各湧入逾一萬二千人次、八千人次，後山的拉拉山也有近七千人次遊客，出遊人潮帶動觀光、餐旅業的發展，業者表示幾乎是半年多來，最多人出遊的假期。

風景區管理處處長葉宗賦表示，與前三個月的假日相比，角板山遊客人數多出近一倍，小烏來、拉拉山都多了三分之一，慈湖也多了四分之一，往常假日遊客人數就熱絡的大溪中正公園和桃園虎頭山公園，三天連假的入園人數也各有逾九千人次和六萬六千人次。

三天連假帶來爆量的遊客人數，各景點的小吃、餐廳和名產店樂得拚觀光財，不過，人多、車多，辛苦的是指揮交通的警察。

往大溪、復興景點的北橫公路和周邊聯外道路，這三天塞爆了，進出老城區的武嶺橋、崁津大橋，以及銜接崎頂下坡的六叉路口，返程離開大溪的車輛從下午起就塞車，大溪警方在各路口維持交通秩序，直到晚上八點多才撤崗。

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  • 元旦連續假期，桃園市各區景點的遊客人數都爆量。（記者李容萍攝）

    元旦連續假期，桃園市各區景點的遊客人數都爆量。（記者李容萍攝）

  • 元旦連續假期，桃園市各區景點的遊客人數都爆量。（記者李容萍攝）

    元旦連續假期，桃園市各區景點的遊客人數都爆量。（記者李容萍攝）

  • 元旦連續假期，桃園市各區景點的遊客人數都爆量。（記者李容萍攝）

    元旦連續假期，桃園市各區景點的遊客人數都爆量。（記者李容萍攝）

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標題：〈北部〉大溪、復興各景點 元旦連假遊客爆大量


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