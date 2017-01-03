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〈北部〉公共工程又出事 市府：汰除不良廠商

2017-01-03

〔記者邱奕統／桃園報導〕大溪高中去年十二月廿一日發生灌漿工程意外，釀成五死的重大工安事件；不到兩週，市府委由日鼎水務公司進行的北區污水下水道工程，昨天發生火警，幸無人員傷亡。民代批評公共工程屢傳工安意外，如何確保施工品質？市府表示，將加強勞動檢查、再受訓等方式來提升施工品質，並建立淘汰機制，汰除不良的廠商。

日鼎水務公司施作的北區污水下水道工程，位於桃園區經國路的工地，昨天因為發電機短路而引發火警，幸好火勢不大，消防局在十五分鐘內撲滅火勢，未造成人員傷亡，但不斷竄出的濃煙讓往來民眾看得怵目驚心。

市議員范綱祥表示，台灣的工地在施工上大都存有「因陋就簡」的觀念，未要求嚴謹施工程序，才導致工安意外頻傳，市府既已成立工程施工查核小組、工程品質督導小組，就應該常到各工地巡查，督促施工廠商落實自主查核，才能避免工安意外。

兼任市府工程施工查核小組召集人的副市長王明德說，各公共工程在施工管理上，目前採分工授權，由廠商與監造單位分別負責工程自主管理，市府會對各公共工程進行評鑑，只要低於七十五分，將要求施工單位到市府受訓，太爛的廠商也將列入不歡迎名單，未來不能參與桃園市公共工程的競標。

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  • 污水下水道工地內使用的發電機昨天突然起火。 （記者邱奕統翻攝）

    污水下水道工地內使用的發電機昨天突然起火。 （記者邱奕統翻攝）

  • 污水下水道工地火警。 （記者邱奕統翻攝）

    污水下水道工地火警。 （記者邱奕統翻攝）

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