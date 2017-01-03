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〈北部〉寺廟推姻緣燈 結婚還願送電視

2017-01-03

〔記者李容萍／桃園報導〕有拜有保佑！到寺廟上香祈福是國人的傳統習俗，迎接雞年，市內各廟宇紛紛提供民眾安太歲、點光明燈、文昌燈、補運等，中壢區仁海宮新推出「點姻緣燈送幸福嫁妝」活動，春節期間還有寺廟發「錢母」紅包、佛祖福袋，推出點燈摸彩送金牌、金媽祖等活動來回饋信眾。

仁海宮董事長李合鑑表示，所謂「千里一線牽、月老來作主」，有鑑於晚婚人口眾多，仁海宮鼓勵適婚男女締結良緣，即日起至二月十一日點「姻緣燈」者（一盞三百元），而且在今年底之前締結婚約，前六十六位回宮還願者憑結婚登記證明，就送四十吋液晶電視一台的幸福嫁妝；參加對象須年滿十八歲以上、四十五歲以下，即民國八十八年元旦以前出生者。

桃園區慈護宮即日起至二月廿八日推出新春摸彩送金牌、金媽祖等新春活動，慈護宮主委吳正宗指出，凡是補春運、點燈或捐緣金一千元以上都可獲贈摸彩券，另推出新款許願燈供民眾點燈、許願，提供許願玉石讓民眾帶回家隨身佩帶。

主祀關聖帝君的桃園區明倫三聖宮，為了讓低收入戶也能獲得關聖帝君的庇佑，低收入戶出示里長等證明，享有免費參加拜平安斗和祭送補春運。

蘆竹區的南崁五福宮依例在大年初一開廟門，發送六萬個「錢母」紅包，今年還邀請歌仔戲小生唐美雲等人參與插頭香活動；龜山區的壽山巖觀音寺在大年初一上午，發放限量的觀音佛祖福袋四萬個。

另外，桃園區護國宮新春期間打造太子遊樂園，有旋轉木馬、海盜船和大型充氣溜滑梯邀親子同樂，在大年初一發放福慧紅包，凡捐緣金一千元以上贊助建廟者，另贈送限量的太子公仔。

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  • 中壢仁海宮為鼓勵適婚男女締結良緣，推出點姻緣燈並在今年底前締結婚約者，即送出幸福嫁妝活動。（記者李容萍攝）

    中壢仁海宮為鼓勵適婚男女締結良緣，推出點姻緣燈並在今年底前締結婚約者，即送出幸福嫁妝活動。（記者李容萍攝）

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