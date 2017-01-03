〈北部〉查不到違規食品？ 衛局：沒重複公布
〔記者陳昀／桃園報導〕衛福部食藥署、台北市政府衛生局在去年十二月，分別公布桃園市有兩家豆腐工廠的生菌數、大腸桿菌群超標，以及違規使用防腐劑苯甲酸，但桃園市政府衛生局十二月公布的火鍋料防腐劑抽驗結果全數合格、其他項目稽查結果並未公布，引發「外縣市查得到，桃園自己卻查不到」的質疑；市府衛生局回應「純屬誤會」，指接獲外縣市移送的不合格案件就立即裁處或複驗，所以才沒有重複公布。
外縣市屢查到有問題 衛局遭質疑
本報接獲林姓市民投訴，市府衛生局去年十二月公布的火鍋料防腐劑抽驗結果全數合格，但同一時間，衛福部食藥署卻公布大園區川武食品生產的「大漢木綿非基改凍豆腐」，被台中市政府衛生局驗出生菌數、大腸桿菌群超標，台北市政府衛生局也查到楊梅區一家私人豆腐工廠違規使用防腐劑苯甲酸，質疑「為何桃園市政府衛生局公布的結果卻沒問題？」
市議員舒翠玲認為，這反映出基層稽查人力不足，以及抽檢數量與次數不夠，衛生局應該檢討，市府各局處常辦市政宣傳活動，若有充足人力應該調配工作，增加食安稽查人力才符合民生需求。
衛局：立即開罰或複驗 不會流通
衛生局表示，每年配合食藥署或自訂計畫，幾乎每天都出動稽查人員，不定期到桃園市的源頭製造工廠及傳統市場、賣場、餐廳、飲料店或學校等處抽驗各類食品，去年共抽驗三千兩百件食品，不合格率七．一％。
衛生局解釋說，食品稽查、檢驗項目包羅萬象，包含防腐劑、農藥殘留、動物用藥，以及大腸桿菌、生菌等，食品流向又不限定桃園市，要做到萬無一失非常不易，為了防堵漏洞，各縣市衛生局都有合作機制，只要接獲外縣市移送調查的不合格案件，都立即依法開罰或複驗，並要求廠商自主回收，否則就重複罰款，有問題的食品不會在市面上繼續流通，所以才沒有重複公布，請民眾安心。
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標題：〈北部〉查不到違規食品？ 衛局：沒重複公布
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