〈南部〉賞油菜花海 還可免費採摘加菜
2017-01-02
白河、後壁農夫 大方分享
〔記者王涵平／白河報導〕白河、後壁地區油菜花盛開，賞花之餘，還可採油菜順便加菜，成為元旦假期頗受歡迎景點！有農民大方地說，歡迎下田免費採摘，但是得輕踩避免破壞，讓更多遊客可以分享。
白河、後壁等農村地區以後在二期稻作收割之後，都會出現大片油菜花海，但近年油價、翻耕費用提高，種油菜花等綠肥的面積日益減少。
不少遊客趁著元旦假期走訪白河、後壁農村，一看到大片盛開油菜花海映入眼廉，連忙下田賞花拍照，也順便採摘鮮嫩的油菜葉、菜梗。當地農民說，現採油菜料理也是農村當季佳餚，加點麻油、嫩薑以大火清炒就鮮美無比，也有農民會施肥，讓油菜長得更美、更好吃。
李姓農民說，多數農民都歡迎遊客下田拍照、免費採油菜花，不會趕人，但也希望採摘的量不要太多，也不要心急踩踏，以免損害還未長大的油菜花。
此外，農村常見俗稱「黑籽菜」的龍葵，據傳可祛傷解鬱，是農民最佳養生料理，冬季是盛產期，麻油爆薑清炒的古早好滋味，也吸引不少民眾、遊客假日到田間採摘。
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