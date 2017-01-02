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〈南部〉不只追曙光 流星雨明晚最好看

2017-01-02

〔記者王涵平／白河報導〕「象限儀座流星雨」極大值落在元月三日，白河區公所主秘陳玉惠昨天凌晨已在嘉義大凍山登山時幸運巧見，興奮地在臉書打卡留念。

中央氣象局預報說，象限儀座流星雨是年度最優秀的流星雨之一，出現於每年十二月廿八日至翌年一月十二日間，今年的極大期是明晚十點，四日則約於凌晨零時過後自東北偏北方升起，不受月亮的影響，觀測條件不錯。

由於預估天氣狀況好的時候，每小時可達一百廿顆流星，肉眼就可看到，不少人已開始揪團，要找光害少的山區觀星！

西拉雅國家風景區山區光害也少，有民眾準備三日晚間直接上山觀星，也有人說要先去關子嶺泡湯，再去看流星雨。西拉雅國家風景區管理處去年曾規劃在光害少的關子嶺仙草國小關嶺分校附近空地，舉辦英仙座流星雨觀星活動，從白河到東山的山區也有不少適合觀星的據點。

南瀛天文園區導覽

位於西拉雅國家風景區的南瀛天文教育園區明晚辦理觀測與體驗活動，七點到十二點有星座盤教學、流星雨小講座，廣場也有天文望遠鏡供民眾觀測天象及免費的星空導覽解說。

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