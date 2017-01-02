〈南部〉虎頭埤升旗健行 女學生抽中機票
2017-01-02
〔記者吳俊鋒／新化報導〕元旦升旗典禮昨天在虎頭埤風景區登場，超過七千人參加，市長賴清德致詞時細數施政成果，他說，台南已脫胎換骨，美麗的願景可期；去年歷經地震、寒流、颱風等災情，真的很辛苦，但「最壞的時刻已經過去了」，各項重大建設逐步實現中，未來一定會更好。
升旗典禮一結束，賴清德與健行民眾一起遊賞虎頭埤的湖光山色，會後摸彩也抽出「台南、大阪」來回機票兩名得主，其中一名幸運兒是女學生。
新化虎頭埤昨天十點前免收門票，成功吸引人潮進場參加升旗，雖然無法到左鎮二寮迎曙光，但日出時聚集湖畔欣賞晨曦，大家直說：「景致一樣迷人！」
賴清德左鎮迎曙光後，立刻趕場來到虎頭埤參加升旗典禮，做了二○一七首場公開演說，他說，台南已經蛻變，未來就業機會將更多，年輕人不必再離鄉背井，希望市民要更有信心，大步向前。
賴清德說，去年的二○六強震傷亡慘重，寒流、颱風也造成不小的損失，讓大家很辛苦，感謝各界的救災與捐助，協助台南挺了過去，這份恩情永遠銘記在心。
賴清德說，在大家的努力下，去年下半年漸入佳境，登革熱疫情僅兩例，有效防治，許多重要建設如綠能科學城、國際影視基地，都獲得中央力挺，台南即將美夢成真。
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