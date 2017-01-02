〈南部〉瘋迎二寮曙光 學生守夜11小時
2017-01-02
〔記者吳俊鋒／左鎮報導〕台南跨年三部曲壓軸活動「元旦迎曙光」，昨天清晨在左鎮二寮圓滿落幕，超過三千名大小朋友爭睹國內最低海拔的雲海日出風情，有年輕學子甚至前晚就到場「卡位」，徹夜守候十一個鐘頭，就為欣賞這如潑墨畫的詩意美景。
到場一起迎接曙光的市長賴清德也許下新年的心願，期盼台南遠離災難，每個人都能平安、順利，他還要民眾在欣賞日出之後，「記得將希望帶回家」。
「愛上西拉雅！二寮迎曙光」活動是台南跨年系列的最後壓軸，二寮是國內最低海拔可欣賞潑墨雲海日出的地方，未演先轟動，基於安全總量管制，三千張入場券老早被索取一空，相當搶手。
活動於新建的「望日平台」舉辦，曙光出現時間預估在六點四十分左右，天色稍亮時，大家拿起手機準備拍下美麗畫面，主辦單位西拉雅國家風景區管理處設計了「YAYA舞」表演，炒熱氣氛，還現場教學，讓大小朋友同樂，也為二○一七年祈願。
知名的十鼓擊樂團應邀在平台上精彩獻藝，震撼人心，陪伴民眾進入破曉時刻，見證新年第一道曙光。
不過，現場霧氣較濃，遠方山巒雲層也厚，曙光遲未出現，讓不少人深怕失望而返，賴清德則鼓勵大家要有信心，一定可以看見日出美景。
六點五十一分終於見到旭日初綻，光芒從雲端上射出，不久太陽全部露臉，現場歡聲雷動。
其實，很多學子前天下午先跑到北門送夕陽，晚上七、八點相約直奔二寮，一起守候，度過跨年夜，昨晨喜迎曙光，完成三部曲，開心不已。
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