〈南部〉《焦點評論》百歲公園

2017-01-02

台南公園今年將過百歲生日，市長賴清德昨天為公園百歲慶生活動啟動儀式，宣布要以體檢、再生的精神，讓公園邁向下一個百年，這個方向雖然相當正確，而如何讓百年公園能夠再成台南人生活及觀光景點重心？也可透過慶生來再造亮點。

對於台南人來說，一個百歲的公園，不但是陪伴成長的記憶，也是城市的生活重心，而就算是外縣市人，談到台南，很多人也會對於這個與台南火車站相鄰的古老公園，留有一定的印象。

不過，台南升格直轄市，文化古城吸引不少觀光客，但百年公園相較其他古蹟地點或是新興景點，不論是孔廟、赤崁樓，或是藍晒圖文創園區、正興街、神農街，已很少人會再把台南公園列為遊玩的第一選項。

反而是，先前環保及護樹團體常常提到台南公園的土壤及植樹等公園管理問題，包括羽球場地的管理等，形成議題。

市府昨天已宣布會有系列體檢及再造，不但是如賴市長所言要百年再生，讓土壤及綠樹都能夠獲得更好的生活環境，工務局也提出要重現昔日瀑布造景。

期待百歲的台南公園經過體檢再造之後，不但下一個百年能夠繼續成為台南人生活遊憩的重鎮，也能讓外地人到台南旅遊，想要把參觀百歲公園也列為重點參考的選項，到台南遊公園，也能從公園一次領略到台南的歷史、人文及風景。（記者唐在馨）