〈南部〉平價聽力輔具 貼臉就聽得到

2017-01-02

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄大學資管系師生從市售「骨傳導耳機」獲得靈感，研發平價聽力輔具，成本僅需三百元。

高大資管系主任蕭漢威從市售「骨傳導耳機」獲得靈感，網購相關晶片零件，設計組裝「骨傳導聽力輔具」，將感應晶片貼在臉部任何部位即可聽到聲音，未來再以3D列印外殼，使之更輕巧美觀。

蕭漢威說，這組聽力輔具由通用型行動電源供電即可運作，目前便利性設計仍有待克服，尚在測試階段，由台南啟聰學校學生試戴調校，歡迎其他機關團體合作，以學齡兒童優先。

資訊管理學系副教授林杏子日前號召系上師生，為「社團法人台南市聾啞福利協進會」募集白米，共獲五十五大袋、超過一千公斤。