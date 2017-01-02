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〈南部〉《2017前瞻之二》衛武營藝文中心 假日亮燈

2017-01-02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕亞洲最大衛武營國家藝術文化中心新建工程，力拚今年10月試營運；籌備處宣布，元旦起全面開放景觀園區，並由維也納新年音樂會打頭陣，且每逢假日點亮園區，供民眾休閒遊憩，成為最耀眼的地景藝術。

衛武營過去原為軍事要地，是南台灣新兵訓練中心，政府為平衡南北藝文發展，催生國家藝術文化中心，占地近10公頃，毗鄰40多公頃的衛武營都會公園，新建工程歷經政黨輪替，從5年展延到13年，追加經費達107億元，目前工程進度達9成8，力拚今年10月試營運。

籌備處表示，白色建物呈現波浪造型，在一片樹海環繞下，外觀宛如一尾大魟魚，打造歌劇院、戲劇院、音樂廳、表演廳、露天劇場等，其中音樂廳的管風琴由德國百年歷史管風琴製造廠承製，9000多支音管是亞洲最大規模的管風琴。

籌備處指出，園區擁有全國最大的歌劇院，採馬蹄形座席安排，可容納2000多人欣賞，是台灣首座大型電腦輔助運作的劇院，可藉由電腦運算輔助，精確控制懸吊系統及舞台升降運作。

籌備處即日起全面開放景觀園區，每逢佳節、週休二日晚間6至10時點亮園區燈光，讓白色的主體建物與五光十色的燈光相互輝映，呈現繽紛的美感與震撼，提供民眾休閒遊憩。

營運推動小組推出新年節目，昨由維也納新年音樂會全球衛星直播打頭陣，並邀請剛獲得金曲獎最佳團體獎張三李四到場演出，陪伴民眾迎接新的一年。

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  • 亞洲最大衛武營國家藝術文化中心新建工程，力拚今年10月試營運。（記者張忠義攝）

    亞洲最大衛武營國家藝術文化中心新建工程，力拚今年10月試營運。（記者張忠義攝）

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