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〈南部〉澎湖迎新年 活動接力辦民眾樂

2017-01-02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣跨年系列活動緊湊，元旦先搭乘一元曙光公車小旅行，到菓葉迎日出，隨後在縣府廣場舉行升旗及路跑活動，連接前一日送夕陽、跨年晚會，馬拉松式活動，累了官員、樂到民眾。

二○一七年首日，澎湖縣政府廣場一早熱鬧滾滾，上午五時天仍矇矇亮，就擠滿了參加一元曙光公車小旅行的民眾，前往澎湖舊八景菓葉迎日出；清晨仍帶點寒意，主辦單位準備元氣飯糰打氣，喜來登也提供熱薑茶讓民眾驅寒，加上立榮航空配合冬季不上班旅行節三百名遊客，近千人共同欣賞日出，雖然天公不作美、未見到日出，但氣氛很熱烈。

隨後舉行元旦升旗暨路跑活動，澎湖縣政府廣場擠滿民眾與學生，府會首長縣長陳光復、議長劉陳昭玲、副議長陳雙全、議員陳慧玲、呂黃春金、蘇陳綉色、蔡清續及馬公市長葉竹林等人都到場，升旗過後展開路跑，迎接新的一年到來。

縣長陳光復表示，希望透過系列活動，凝聚澎湖人的心，共同迎接新的一年。

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  • 澎湖舊八景菓葉迎日出，雖然天公不作美，未見到日出，但在清晨吹海風迎新年，也是難得的體驗。（記者劉禹慶攝）

    澎湖舊八景菓葉迎日出，雖然天公不作美，未見到日出，但在清晨吹海風迎新年，也是難得的體驗。（記者劉禹慶攝）

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