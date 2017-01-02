〈南部〉大崗山健行 田寮人淨山做環保

2017-01-02

〔記者蘇福男／田寮報導〕元旦一大早，田寮區公所和大南天福德祠共同舉辦「大崗山健行淨山」，有五百多名民眾共襄盛舉，以登山健行兼撿垃圾淨山方式，為新的一年揭開序幕。

活動昨清晨六時三十分在崗山頭大南天福德祠停車場集合、出發，田寮區長王昌文、大南天福德祠主委林宗誼、議員李長生、張文瑞秘書張嘉豪，陪同五百多名民眾前進大崗山生態園區，大夥兒沿著園區步道經滯洪池、渫水、舊礦區遺址、綠園觀景平台，至終點站瞭望台，再折返大南天福德祠廣場。