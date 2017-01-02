| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉花媽元旦願景 籲兩岸異中求同

2017-01-02

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市一○六年元旦升旗昨在高雄文化中心舉行，市長陳菊致詞時向對岸喊話，盼兩岸間能有更多對話交流，「異」中求同、減少誤解、增進和諧。

元旦升旗由高雄市政府、高市議會共同舉辦，社會局承辦，昨天上午七點半在文化中心圓形廣場展開，有逾萬民眾參加，今年主題定為「愛在高雄、看見希望」，社會局精心策劃，除依傳統邀請海軍陸戰隊樂儀隊演出，並安排人聲團體獻唱國歌，讓人耳目一新。

陳菊、高市議長康裕成致詞時，感謝市民過去一年對市政與議會的鼓勵，並強調新的一年，市府及議會會繼續打拚，為實現城市願景努力，期許高雄成功翻轉為美麗宜居城市。

陳菊指出，擔任市長以來，早已跟高雄成為生命共同體，看著高雄一步一步向前進，也一起經歷過各種災變及艱鉅挑戰，最後兩年任期，市府團隊會全力以赴，不辜負市民期待。

她還提及兩岸關係，盼兩岸間能有更多對話交流，「異」中求同、減少誤解、增進和諧。

康裕成則表示，陳菊是全國第一名的市長，議會也將努力迎頭趕上。

廣告
  • 高雄市長陳菊期盼兩岸多對話、異中求同。（記者王榮祥攝）

    高雄市長陳菊期盼兩岸多對話、異中求同。（記者王榮祥攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
《2017前瞻之二》衛武營藝文中心 假日亮燈

亞洲最大衛武營國家藝術文化中心新建工程，力拚今年10月試營運；籌備處宣布，元旦起全面開放景觀園區，並由維也納新年音樂會打頭陣，且每逢假日點亮…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：〈南部〉花媽元旦願景 籲兩岸異中求同


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.