〈南部〉花媽元旦願景 籲兩岸異中求同

2017-01-02

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市一○六年元旦升旗昨在高雄文化中心舉行，市長陳菊致詞時向對岸喊話，盼兩岸間能有更多對話交流，「異」中求同、減少誤解、增進和諧。

元旦升旗由高雄市政府、高市議會共同舉辦，社會局承辦，昨天上午七點半在文化中心圓形廣場展開，有逾萬民眾參加，今年主題定為「愛在高雄、看見希望」，社會局精心策劃，除依傳統邀請海軍陸戰隊樂儀隊演出，並安排人聲團體獻唱國歌，讓人耳目一新。

陳菊、高市議長康裕成致詞時，感謝市民過去一年對市政與議會的鼓勵，並強調新的一年，市府及議會會繼續打拚，為實現城市願景努力，期許高雄成功翻轉為美麗宜居城市。

陳菊指出，擔任市長以來，早已跟高雄成為生命共同體，看著高雄一步一步向前進，也一起經歷過各種災變及艱鉅挑戰，最後兩年任期，市府團隊會全力以赴，不辜負市民期待。

她還提及兩岸關係，盼兩岸間能有更多對話交流，「異」中求同、減少誤解、增進和諧。

康裕成則表示，陳菊是全國第一名的市長，議會也將努力迎頭趕上。